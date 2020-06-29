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獨／李眉蓁競選團隊曝光 許崑源妻、王金平任競總主委

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
高雄市議員李眉蓁(中)代表國民黨參加高雄市長補選。報系資料照片，記者劉學聖／攝影
高雄市議員李眉蓁(中)代表國民黨參加高雄市長補選。報系資料照片，記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊曝光！競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，競選榮譽主委找來立法院前院長王金平，總幹事是前立委江玲君，高雄市議員陳美雅則任發言團發言人之一。

而副總幹事目前已知包括高雄市議員黃韻涵（高雄白派、農漁會系統）、雷弘毅（商界）以及吳敦義好友、高雄市玉皇宮董事長許文良之子許烜彰，未來仍會陸續再找尋黨內其他先進進來幫忙。

王金平在2018年幫高雄市前市長韓國瑜舉辦三山造勢，讓韓人氣迅速匯集，這次也擔任榮譽主委要角；林絲娛當初曾被國民黨相中高雄市長補選人選之一，最後因家人反對未參選，仍被重用擔任總部主委，有望承接許崑源地方勢力。

競選總幹事江玲君2008年在不被看好的情況下，當選高雄市第四選區（旗津區、前鎮區、小港區）立委，拉下尋求連任的林岱樺，不過2012年未連任成功。

發言人團的部分，除了陳美雅外，還有已經曝光的呂謦煒，未來打算再延攬年輕人。

高雄市 陳美雅 王金平

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