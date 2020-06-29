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守住江啟臣防線？ 藍：勝選才是目標

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（中）昨到公園拜票表示，競選團隊近日成立，一定會讓大家耳目一新。記者蔡孟妤／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（中）昨到公園拜票表示，競選團隊近日成立，一定會讓大家耳目一新。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長補選外傳被國民黨內視為是對黨主席江啟臣的信任投票，得票率能否達三成是「江啟臣防線」。國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁說，會全力衝高得票率；高雄市黨部主委莊啟旺表示，不只三成，目標是勝選。

江啟臣接黨主席後，高雄市前市長韓國瑜被以高票數罷免，黨務改革也遭黨內反彈，八月中高雄市長補選被視為是信任投票；二○一四年前高雄縣長楊秋興代表國民黨參選市長獲約三成得票率，被形容為「江啟臣防線」，若李眉蓁無法突破三成，江恐面臨被逼退壓力。

李眉蓁說，高雄近年選舉多次，大家都緊張投票率不高，但投票率高不高，不是大家能掌握的，她會全力衝刺，把票衝出來；她強調，票沒投出來不知道，現在只能努力，把高雄市長拿回來。

莊啟旺說，得票率不只是三成，而是要三成以上，目前所有組織動員都已就定位，目標就是要勝選。李眉蓁是讓人耳目一新的人選，最近基層的回饋都很正面，很多年輕人對李眉蓁評價也很高，「這一局，我們有信心」。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政認為，國民黨不應該如此連結思考，在提名高雄市長補選人選時，就對黨主席下一回合競爭的思考太多，沒有站在高雄市民的角度著眼，也沒有從高雄市民利益考量。「提名時就在想自己，不是在想著高雄市民」，從提名過程中，就可以看出國民黨對高雄市完全不了解。

台灣民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥表示，他始終認為政黨推出候選人參選，目標就是要致勝，而不是得幾成，沒有人希望推出的是敗選者。國民黨這局，處境極其艱難。高雄市民可以把執政廿年的民進黨翻盤，又可以用約九十四萬票把韓國瑜罷掉，顯示眼睛雪亮，民眾黨希望給高雄民眾不一樣的選擇。

陳其邁競選總部發言人林智鴻表示，他們也希望增加投票率，陳其邁現在注重的是怎麼突破這一年多來高雄發展的停止線，若未來當選市長，會一天當三天用，做好市政為市民打拚。

高雄市 投票率 國民黨 李眉蓁 江啟臣 得票率 台灣民眾黨

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