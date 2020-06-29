綠定調光榮之戰 拋2年當4年用

高雄市長補選昨天是「三腳督」對陣後第一個周日，民進黨秘書長林錫耀率領三位副秘書長南下與競選總部幹部共同舉行決策會議，除確認黨中央各單位與競總所有部門對接，會中也定調，將訴求這一場選戰是「光榮之戰」，衝高投票率，不管陸戰、空戰都全力以赴，未來陳其邁將以兩年當四年用，要號召不管是在籍或旅外市民，為高雄未來的發展投一票。

民眾黨吳益政競選團隊昨成軍，對外界質疑民眾黨主席柯文哲比吳還紅，吳說，現在柯比他紅，但過幾天誰知道？國民黨李眉蓁說，競選團隊近日即公布，會讓大家耳目一新；陳其邁表示，自己的競選團隊是變形組織，隨時因應選情變化。

吳益政昨宣布競選團隊成軍，由民眾黨立委蔡壁如擔任總幹事，對手陳其邁、李眉蓁陣營分別找民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農、立委蔣萬安擔任發言人，吳表示，他會找高雄在地，對政治、公共政策了解的人，「不是找帥哥或花瓶」。

對於陳其邁團隊指吳益政團隊要角皆由民眾黨擔任，像是「借殼上市」的交易，吳益政反批，綠營想出「借殼上市」說法，可見滿腦子都是私有化，把政府、政黨都當成是自家的。他說，政府、政策是公共財，他也是公共財，好的東西為什麼不能分享？這是第三勢力的價值。

柯文哲連日南下輔選，遭質疑搶走吳益政不少鎂光燈，吳笑說，現在柯比他紅，但過幾天誰知道呢？

李眉蓁日前提出若當選市長，將爭取二○三○亞運在高雄舉辦，但事後發現亞運報名已截止，被柯文哲酸「沒看報紙」。李前晚趕緊直播道歉，昨再表示，她「越級打怪」太緊張，但錯了就要承認，不會像交通部長林佳龍錯了還要硬拗，請大家再給她一次機會，未來會重整好。她也感謝柯文哲建議她多看報紙，她說，柯也有點辛苦，要顧吳益政團隊，還要顧她的團隊。

對手的競選團隊都已出爐，李眉蓁說，她的競選團隊正緊鑼密鼓籌備中，會讓大家耳目一新，也會讓大家看到更多她對高雄市政的規畫。

陳其邁表示，自己的競選團隊是變形組織，會隨選舉情況與節奏調整，目前仍以深入基層拜訪為主。

蔡英文總統昨天也分享陳其邁臉書貼文，邀請大家當陳其邁的後盾，她也說，「失敗並不可恥，失敗的經驗，反而是珍貴的教訓，讓我們可以找到盲點、做出改變。」

蔡總統表示，選舉有輸有贏，她也曾經選輸過，還輸了不只一次，「但我和我的團隊持續努力，反省、檢討、改進，重新站了起來。」