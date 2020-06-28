陳其邁勝出無懸念？ 學者：有些變數

高雄市長補選三腳督，各界普遍看好民進黨提名的陳其邁當選，中山大學教授廖達琪28日受訪時提醒，民進黨得小心「驕兵必敗」的道理，民眾黨吳益政有可能瓜分其票源，她說：「民進黨2018年也是勝券在握，歷史是很弔詭的。」彰師大副教授劉兆隆則認為，陳其邁當選毫無懸念，國民黨應該專注在佈局。

驕兵必敗？

高雄市長補選將在8月15日登場，各界一片看好前行政院副院長陳其邁當選，但中山大學政治系教授廖達琪28日受訪時表示，民進黨得小心「驕兵必敗」的道理。她說：「當然他從各種客觀條件看當然是勝出機會大，但之前2018年也是勝券在握，歷史有時候是很弔詭的。」

廖達琪指出，陳其邁這次表現得比上次還要謙卑，但民眾黨徵召參選的吳益政也投入一點變數，「他的特色是淺藍、淺綠，對於國民黨有影響，但對於民進黨影響可能更大，尤其年輕知識階層的選民會喜歡他。」她認為，民進黨推年輕都會型的吳怡農助選，與民眾黨主打的年輕形象重疊，李眉蓁的票則與兩者有明顯區別。

「李眉蓁的票數能不能撐起當選有待商榷。」廖達琪表示，高雄市民現在的心情是對政治厭倦，「沒有投票熱情。」人選出來雖有一點新聞話題，但一般民眾的投票率恐怕很低迷。她補充說：「大家都說你會贏的時候，團隊會鬆懈，支持者也會覺得沒關係就比較冷靜，選戰還沒開始就被看好的一方是要緊張的。」

民進黨毫無懸念

「陳其邁當選高雄市長無懸念！」彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆斷言，高雄傳統就是綠大於藍，陳其邁地方經營又紮實，吳益政的影響力不大，李眉蓁的基礎是在地方、宮廟、軍眷等傳統泛藍選民，但是其中也有部份綠營的勢力在裡面。

劉兆隆表示，民眾黨及國民黨的選情並不樂觀，高雄市立委也已經是一片綠，換言之，樁腳都在綠營這邊。他認為，高雄市民雖有求新求變的慾望，但韓國瑜讓他們失望，有可能因此大改投票習慣，走回保守路線。

「國民黨應該思考的是未來如何在高雄佈局。」他表示，國民黨應該放大框架看4、8年以後，因為韓國瑜現象只是曇花一現，他並沒有在高雄扎根，「國民黨在高雄還是很空的狀況。」他認為，市議員層級政黨取向是很弱的，國民黨應該重新佈局，把腳跟站穩，慢慢將一席都沒有的立委拚回來，「才能延續政黨生命。」

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