對手競選團隊成軍 李眉蓁：我的將令人耳目一新

高雄市長補選，國民黨參選人李眉蓁今天表示，她的競選團隊組織中，近日會對外公布，會讓大家耳目一新，也會讓大家看到更多她對市政的規劃。

前高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選將於8月15日投票，李眉蓁對戰的民進黨參選人陳其邁已公布第一波競選團隊人事，而民眾黨徵召的親民黨籍高雄市議員吳益政今天也宣布競選團隊成軍和首波人事。

李眉蓁分別出席董楊宗親會、國際蘭馨交流協會中華民國總會活動拜票，對於媒體詢問對手競選團隊議題時表示，她的競選團隊緊鑼密鼓籌備中，將會對外宣布，也會讓大家耳目一新。

至於提出的若當選市長將爭取2030亞運賽事在高雄舉辦，卻被指「報名已截止」，南下輔選的民眾黨主席柯文哲昨天也表示這已是舊聞，顯示「她沒有看報紙」。

李眉蓁大方認錯並表示，「年輕人錯了就是錯了，不會像交通部長林佳龍般說錯話硬拗」，也感謝柯文哲勸她多看報紙的建議，會看很多的報紙。她說，柯文哲也有點辛苦，除了自己的市政跟選舉，竟然還有這麼多心力關心她。

李眉蓁出席董楊宗親會活動時表示，作為楊家媳婦，感受到楊家人會照顧牽手一世人的熱情，也希望楊家宗親能夠給予楊家媳婦支持和機會，讓她「發揚光大」。與會人員也祝她能「更上層樓」。