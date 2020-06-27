柯文哲高雄輔選 吳益政盼助傳統業提升附加價值

民眾黨主席柯文哲今晚陪同由民眾黨徵召投入高雄市長補選的親民黨高市議員吳益政，到高雄瑞豐夜市拜票，吳益政除了尋求攤商支持，也希望協助傳統業者提升附加價值。

柯文哲今晚增加臨時行程，前往高雄知名的瑞豐夜市為吳益政輔選，原定由工作人員安排逛夜市，但夜市人潮相當多，被迫在夜市的路口舉辦粉絲見面會並合照。隨後，柯文哲與吳益政由工作人員陪同進入夜市，但只能在外圍和攤商及逛街民眾握手拜票。

吳益政表示，中低收入戶很辛苦，產業升級只有高端的產業，協助傳統產業的升級辦法都未訂出來，例如市場或夜市可透過設計師提升附加價值，讓大家有錢賺。

至於媒體提問國民黨徵召的高雄市長補選參選人高市議員李眉蓁，她昨天說若當選市長將爭取2030亞運賽事在高雄舉辦，卻被打臉指「報名已截止」一事，柯文哲表示，這已是舊聞，顯示「她沒有看報紙」。