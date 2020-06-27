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新聞眼／沒有韓的戰場 綠營彆手彆腳？

聯合報 / 記者林政忠
高雄市長補選八月十五日登場，剩下五十天的選戰宛如百米衝刺，藍綠擊鼓召喚支持者歸隊。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長補選八月十五日登場，剩下五十天的選戰宛如百米衝刺，藍綠擊鼓召喚支持者歸隊。 圖／聯合報系資料照片

二○二○高雄市長補選讓人錯亂，時光彷彿退回兩年前，陳菊、韓國瑜又被推上戰場。

高雄市長補選八月十五日登場，剩下五十天的選戰宛如百米衝刺，沒時間醞釀氣氛、鋪陳議題，速戰速決的方法就是把前市長陳菊、韓國瑜重新紮成稻草人，藍綠各自擊鼓召喚支持者歸隊。

民進黨參選人陳其邁昨質疑國民黨參選人李眉蓁把韓國瑜團隊找回來班師回朝，無疑是沒收六月六日罷免投票；李眉蓁陣營則反擊，更擔心被民意否決、讓高雄負債累累的陳菊團隊復辟。

從兩年前大選到今年補考，陳其邁面臨截然不同的戰略考量。二○一八年擔心炒熱選情，拉抬對手氣勢；二○二○更怕炒不熱選情，拉不起自己聲勢。兩年前問題是韓太會造勢，結果讓選情翻盤；今年問題是對手太弱，就像大人打小孩。

陳其邁聲勢看好，最大的敵人是自己，但打贏自己只會變成周處，惟有打贏宿敵，才會變成英雄。只有夠格的政壇對手和歷史使命，才能激起支持者的投票動力，但陳其邁夠格的對手不是沒有參賽權、就是被罷免出局，很難想像，對手太弱也會成為選舉障礙。

民進黨打韓打得太順手，國民黨對手現在突然換成長頭髮，民進黨反而有點彆手彆腳，綠營似乎「非韓不可」，還不習慣沒有韓國瑜的戰場。

韓國瑜 陳其邁 民進黨

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