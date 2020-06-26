李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

前高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨、國民黨、民眾黨皆推出人選來投入高雄市長補選選戰，國民黨由連任三屆高雄市議員的李眉蓁出馬角逐，她還自稱自己是「越級打怪」，這也讓外界都很好奇李眉蓁是何許人也？作家苦苓日前上節目時就談到李眉蓁背後有5大硬勢力，絕對不容小覷。

苦苓日前在《辣新聞》中就點出李眉蓁背後的5大勢力，第一個是「宮廟系統」，他說李眉蓁的父親李榮宗當過廟公，因此在宮廟這方面能夠動員，影響力是很大的，這也是大家比較沒有注意到的一點。第二個是「果菜系統」，李榮宗在陳菊市長時代擔任高雄果菜運銷公司總經理迄今，苦苓認為他能結合農會系統，尤其是高雄農會大老蕭俊漢部分，因此實力相當堅強。

再來是「眷村系統」，苦苓說李眉蓁是高雄左營、楠梓區選出的議員，而陳其邁在市長選舉時這兩區大輸2萬6000票，僅次於鳳山區，再加上父女倆最早是親民黨籍，李眉蓁是「正中華民國派」，因此在眷村來講一定會支持她。

第四是「韓粉系統」，苦苓表示李眉蓁是韓家軍，「當初把『飄向北方』這首歌改成『北漂返鄉』，發揮很大作用的就是李眉蓁」，他還說當韓國瑜在總統選戰失利後，李眉蓁曾去探望，甚至眼眶都紅了，這都讓韓粉看在眼裡，認為李眉蓁是有情有義的人。

最後一個是「小漢系統」，苦苓解釋「小漢」意即台語「小弟」，2015年大寮監獄發生挾持事件，李榮宗沒有穿防彈背心，空手進入談判營救，這足以顯示李榮宗是非常有影響力的人，「今天既然是大哥的女兒要選舉，小弟當然要出來挺」，因此綜合這5個力量看起來，李眉蓁絕對不能小看。

而民進黨參選人陳其邁再次披上戰袍投入高雄市長選戰，外界普遍看好，鳳山選區立委許智傑就表示，陳其邁這次投入選戰表現比2018年參與市長選舉的作風更年輕、有活力、接地氣，「2.0版陳其邁」讓人耳目一新。另外為了爭取年輕選票，競選總部發言人部分也多由多位年輕世代的黨籍高雄市議員來出任，盼為競選團隊帶來活潑、有創意的能量。