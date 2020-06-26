快訊

大同網紅戰鎖定高人氣民代 兩派拉攏3Q哥、呱吉不滿被消費

NBA／疫情延燒 灌籃大賽冠軍瓊斯確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（左）完成參選登記，父親李榮宗（右）到場加油。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（左）完成參選登記，父親李榮宗（右）到場加油。記者劉學聖／攝影

前高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨、國民黨、民眾黨皆推出人選來投入高雄市長補選選戰，國民黨由連任三屆高雄市議員的李眉蓁出馬角逐，她還自稱自己是「越級打怪」，這也讓外界都很好奇李眉蓁是何許人也？作家苦苓日前上節目時就談到李眉蓁背後有5大硬勢力，絕對不容小覷。

苦苓日前在《辣新聞》中就點出李眉蓁背後的5大勢力，第一個是「宮廟系統」，他說李眉蓁的父親李榮宗當過廟公，因此在宮廟這方面能夠動員，影響力是很大的，這也是大家比較沒有注意到的一點。第二個是「果菜系統」，李榮宗在陳菊市長時代擔任高雄果菜運銷公司總經理迄今，苦苓認為他能結合農會系統，尤其是高雄農會大老蕭俊漢部分，因此實力相當堅強。

再來是「眷村系統」，苦苓說李眉蓁是高雄左營、楠梓區選出的議員，而陳其邁在市長選舉時這兩區大輸2萬6000票，僅次於鳳山區，再加上父女倆最早是親民黨籍，李眉蓁是「正中華民國派」，因此在眷村來講一定會支持她。

第四是「韓粉系統」，苦苓表示李眉蓁是韓家軍，「當初把『飄向北方』這首歌改成『北漂返鄉』，發揮很大作用的就是李眉蓁」，他還說當韓國瑜在總統選戰失利後，李眉蓁曾去探望，甚至眼眶都紅了，這都讓韓粉看在眼裡，認為李眉蓁是有情有義的人。

最後一個是「小漢系統」，苦苓解釋「小漢」意即台語「小弟」，2015年大寮監獄發生挾持事件，李榮宗沒有穿防彈背心，空手進入談判營救，這足以顯示李榮宗是非常有影響力的人，「今天既然是大哥的女兒要選舉，小弟當然要出來挺」，因此綜合這5個力量看起來，李眉蓁絕對不能小看。

而民進黨參選人陳其邁再次披上戰袍投入高雄市長選戰，外界普遍看好，鳳山選區立委許智傑就表示，陳其邁這次投入選戰表現比2018年參與市長選舉的作風更年輕、有活力、接地氣，「2.0版陳其邁」讓人耳目一新。另外為了爭取年輕選票，競選總部發言人部分也多由多位年輕世代的黨籍高雄市議員來出任，盼為競選團隊帶來活潑、有創意的能量。

李眉蓁 陳其邁

延伸閱讀

高市長補選 陳其邁擔心投票率

高雄市長陳其邁穩上？黃益中指出「最大問題」：恐會翻船

面對藍綠夾殺 吳益政：不合作就是破壞團結？老梗了

外傳獲李佳芬推薦參選 李眉蓁回應「八竿子打不著」

相關新聞

陳其邁提運動政見 廣設超過10個國民運動中心

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天發表運動政見，強調如當選市長，將廣設國民運動中心至少超過10個，學校夜間的電費、場地管...

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

前高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨、國民黨、民眾黨皆推出人選來投入高雄市長補選選戰，國民黨由連任三屆高雄市議員的李眉蓁出馬角逐，她還自稱自己是「越級打怪」，這也讓外界都很好奇李眉蓁是何許人也？作家苦苓日前上節目時就談到李眉蓁背後有5大硬勢力，絕對不容小覷。

高市長補選 陳其邁擔心投票率

高雄市長補選，藍綠白參選人開始忙拜票，也出現針鋒相對火花。親民黨市議員吳益政接受民眾黨徵召參選，讓泛藍選票可能出現裂解，...

高市長補選 民進黨評估：吳益政可能拉走知識藍

高雄市長補選8月15日投票，民眾黨徵召原親民黨籍議員吳益政參選，與民進黨陳其邁及國民黨李眉蓁形成「三腳督」。民進黨人士分...

高雄市長陳其邁穩上？黃益中指出「最大問題」：恐會翻船

高雄市長補選將於8月15日投票，民進黨派出陳其邁，對上國民黨、民眾黨地方議員李眉蓁、吳益政，實力上差異懸殊，不少人認為陳其邁「躺著選」也會上，但是有熱血公民教師之稱的黃益中卻認為這次的選舉「陳其邁會再輸」。

面對藍綠夾殺 吳益政：不合作就是破壞團結？老梗了

剛宣布代表台灣民眾黨參加高雄市長補選的吳益政，今天就面對綠、藍夾擊，綠營重提2011年吳曾因冒領助理費被判刑4個月減為2...

外傳獲李佳芬推薦參選 李眉蓁回應「八竿子打不著」

高雄市議員李眉蓁意外獲國民黨徵召參加高雄市長補選，外界傳聞不一而足，有人指她是正宗「韓家軍」，甚至是李佳芬的親戚，所以李...

高銀股東會技術性流會 陳其邁：尊重楊明州依權責處理

高雄銀行昨天本來要開股東大會改選董監事，但因高雄市政府代表未出席以致於流會，代理市長楊明州坦言要等補選出的新市長來決定新...

泛藍戰友吳益政選擇橘白合 國民黨李眉蓁有點失望

高雄市長補選一役，藍綠還沒戰，藍白已開打，代表國民黨出征的高雄市議員李眉蓁今早對親民黨吳益政接受民眾黨徵召一事表示，「我...

高雄市長補選 蘇貞昌呼籲要「選對粽」！

高雄市長補選即將於8月15日投票，前行政院副院長陳其邁昨登記參選，正式投入選舉。行政院長蘇貞昌今端午節在臉書上發文表示，...

吳益政投入補選 宋楚瑜幕僚轉達：既決定就好好去衝！

親民黨籍高雄市議員吳益政接受台灣民眾黨徵召，參加高雄市長補選。吳益政表示，這次補選盤勢在民進黨，國民黨也只是「顧盤」而已...

行程滿滿如何維持體力？陳其邁：走到那裡、吃到那裡

選舉期間參選人行程滿滿，如何保持體力各有方法。民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天透露他保持體力的方法就是「走到那、吃到那...

熱門新聞

個案南部哪大學？學生：還要用猜的！防疫太不公開透明

日籍女疑在台染疫 呂秋遠：可以確定兩件事

直播／今新增一例境外移入 60多歲男自瓜地馬拉返台確診

好消息！日籍確診女接觸者 已完成109個檢體皆陰性

昨日籍確診女列本土個案？ 莊人祥：不會

學者：「零確診」的維持成本高 也不可能永遠存在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。