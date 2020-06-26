高市長補選 陳其邁擔心投票率

聯合報 / 記者楊濡嘉徐如宜王昭月／高雄報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）每天行程滿滿，他說維持體力的方法是「走到那裡、吃到那裡」。 記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）每天行程滿滿，他說維持體力的方法是「走到那裡、吃到那裡」。 記者楊濡嘉／攝影

高雄市長補選，藍綠白參選人開始忙拜票，也出現針鋒相對火花。親民黨市議員吳益政接受民眾黨徵召參選，讓泛藍選票可能出現裂解，國民黨參選人李眉蓁說：「有點小失望」。對兩位現任市議員對手仍都帶職參選，辭職參選的行政院前副院長陳其邁表示，「自己的選擇自己負責」。

國民黨高雄市長參選人李眉蓁（右）是高雄果菜公司總經理李榮宗之女，拜票首站從最熟悉的果菜市場出發。 記者王昭月／攝影
國民黨高雄市長參選人李眉蓁（右）是高雄果菜公司總經理李榮宗之女，拜票首站從最熟悉的果菜市場出發。 記者王昭月／攝影

高雄市長補選廿四日結束登記，陳其邁與李眉蓁昨清早分別走訪前鎮漁市場、高雄果菜市場拜票，兩人拚早訴求基層接地氣，不錯過任何一雙手。

親民黨籍高雄市議員吳益政（中）接受民眾黨徵召，參加高雄市長補選。 圖／聯合報系資料照片
親民黨籍高雄市議員吳益政（中）接受民眾黨徵召，參加高雄市長補選。 圖／聯合報系資料照片

吳益政接受民眾黨徵召參加補選，除埋下泛藍選票裂解伏筆，綠營更重提二○○一年吳曾冒領助理費被判刑一案「補刀」，藍綠白三方正式交戰。

對於冒領助理費一案，吳益政堅持清白，稱自己連議長賄選案的五百萬元黑錢都拒絕了，怎會貪圖廿萬助理費？他也批評藍營「不合作、不支持，就是破壞團結」的論調，「已是老哏」。

李眉蓁說，吳益政是有理念的人，這次卻以親民黨身分接受民眾黨徵召，「我對他有點小失望」。

陳其邁表示，他現在擔心的是投票率，需掌握時間跑遍高雄卅八個行政區。

吳益政 陳其邁 李眉蓁

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