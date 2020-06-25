李眉蓁參選高雄市長！命理師：恐被逼「辭職」中斷政治生涯

高雄市長補選登記昨天截止，由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政完成登記，形成「三腳督」對決戰況，易經命理老師高煜霖提醒李眉蓁「強摘的果實不會甜！當心，聲望降低，名譽受損。」甚至有被逼「辭職」的壓力，最後李可能迫於無奈而辭職，如此，可就會中斷政治生涯。

對於李眉蓁參選，高煜霖在臉書分析寫道，身先士卒，恐先變成「聲」先士卒！陣營的向心力將不易整合，不僅不利藍營累積能量，甚至更內耗，積怨更深，整軍經武恐更遙遙無期，他也進一步分析，從李眉蓁宣布參選的時間取卦，得到「赤口」；再從登記參選的時間取卦，得到「留連」，要提醒李，強摘的果實不會甜！當心，聲望降低，名譽受損。

高煜霖再從「留連」分析，李恐有被逼「辭職」的壓力（陣營內的聲音也很強），李要趕快想好一套說法；因為一句噬辭「去者未回程」，顯示出李可能迫於無奈而辭職，如此，可就會中斷政治生涯。

被徵召的李眉蓁表示，她是國民黨史上最年輕的高雄市長參選人，很高興國民黨看到年輕人，給她機會，她已準備好了，會全力以赴。她表示，高雄廿幾年來經濟停滯，一年半前高雄的基本建設突發猛進，韓國瑜及團隊表現不差，沒有做錯任何事情就這樣被罷掉，相信很多市民不捨，希望韓國瑜及團隊能回來幫她輔選。