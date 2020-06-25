暗諷李父？ 柯文哲讚吳益政非黑道、沒包工程

高雄市長補選，民眾黨沒缺席，民眾黨主席柯文哲昨挺自家人說，三人中吳益政最好，「既不是黑道，也沒有包工程」。這番話，有人解讀為暗諷國民黨參選人李眉蓁父親。李眉蓁回應說，期盼這是一場君子之爭，「就看誰比較沒風度」。

柯文哲說，民主政治就是相對選擇，不是要選出來聖人，但要讓老百姓在這些人當中，選擇一個比較好的；吳益政是連任五屆的高雄市議員，從政的好處就是都攤在陽光下被檢驗，高雄人講不出吳有什麼壞話，黑道、包工程都沒有，民眾黨徵召吳，是因在地方禁得起檢驗。

李眉蓁說，柯文哲也是老師，一個年輕人出來，應該給予鼓勵，希望說柯可以多給她鼓勵，也希望「老師要有老師的格調」。台北市副發言人黃瀞瑩表示，柯文哲絕無「暗諷」誰的父親是黑道之意。

親民黨昨天表示，親民黨在「罷韓」案確定後，經內部討論並與相關人士交換意見，商定不推派候選人或推薦人選參與高雄市長補選；吳益政代表親民黨連任五屆高雄市議員，而李眉蓁從政之始即擔任親民黨立委特助，父女二人均曾代表親民黨參選高雄市議員，吳、李兩人與親民黨淵源頗深，故尊重兩人個人意願及高雄市民的最後決定。

民眾黨自推人選，是否瓜分掉藍營選票？藍營立委認為「第三組陪榜的人，影響空間有限」，不會挖到藍營基本盤。

時代力量和部分綠營立委則呼籲，國民黨、民眾黨候參選人都是現任市議員，應該先辭職再投入選戰。