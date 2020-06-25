李眉蓁：盼韓國瑜輔選 陳其邁：要重開機

高雄市長補選登記昨天截止，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政都在最後一天完成登記，藍綠白「三腳督」戰況成局。陳說，每天早上五點就出門跑行程，沒有躺著選；李表示，知名度雖沒有陳來得高，但會盡全力爭取支持；吳則說，如果高雄市民覺醒，他就有機會勝選。

中選會表示，這次補選計有三人申請登記，將於七月十日召開委員會議，審定候選人名單，七月十五日前辦理候選人姓名號次抽籤，並於七月卅日公告候選人名單，八月十五日投票；市長補選當選人的任期，至高雄市第三屆市長任期屆滿日止。

高雄市議員吳益政昨搶頭香，第一個完成登記。他說，弱勢政黨要合作才有機會，但國民黨停留在政黨內部紛爭，加上不願放下第一大在野黨矜持，對藍白合作破局，「我很生氣」。他表示，不擔心兩大黨夾殺，若能回歸政策討論，有信心爭取市民認同，「但如果還是回到鬥爭、政黨私利，坦白講我是沒有機會」。

對於有人質疑帶職參選，吳益政表示，他認同辭職參選是對的事，民進黨可立法禁止帶職參選，只要通過，他馬上辭，「但不要我犧牲了，結果你們下次還是帶職參選，那我不是王八蛋？」

面對「三腳督」戰局，是否擔心選票瓜分？行政院前副院長陳其邁說，競選團隊會做評估，目前最重要的是讓高雄市政重新開機，高雄需要一個有魄力、有執行力的新市長帶領。若當選，會不會延續前市長韓國瑜的市政？陳說，基礎建設及道路興建等必須延續下去，會進行市政盤點，該做的建設會把品質顧好。

國民黨徵召的高雄市議員李眉蓁表示，她是國民黨史上最年輕的高雄市長參選人，很高興國民黨看到年輕人，給她機會，她已準備好了，會全力以赴。她表示，高雄廿幾年來經濟停滯，一年半前高雄的基本建設突發猛進，韓國瑜及團隊表現不差，沒有做錯任何事情就這樣被罷掉，相信很多市民不捨，希望韓國瑜及團隊能回來幫她輔選。

至於市議員邱于軒在臉書對國民黨中央徵召李眉蓁過程有微詞，認為不夠細膩，李說，這是年輕人的直白，她尊重。昨陪李眉蓁一起登記的邱于軒表示，自己的言論是針對黨中央不是李，所以以行動站出來力挺。