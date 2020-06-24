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藍綠政二代對決白橘混血議員 高雄市長補選3將比一比

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨陳其邁（左）、國民黨李眉蓁（中）與民眾黨吳益政（右）角逐高雄市長寶座。 記者劉學聖／攝影
民進黨陳其邁（左）、國民黨李眉蓁（中）與民眾黨吳益政（右）角逐高雄市長寶座。 記者劉學聖／攝影

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁和民眾黨吳益政皆已完成參選登記。3位參選人的背景，與各政黨過去在高雄市長選舉的表現，為您整理如下。

陳其邁

生日：1964年12月23日（55歲）

政黨：民進黨

最高學歷：臺灣大學公共衛生碩士

公職經歷：高雄市立委（1995-2004年）、行政院政務委員兼發言人（2004年）、高雄市代理市長（2005年）、總統府副秘書長（2007年）、不分區立委（2012-2018年）、行政院副院長（2019-2020年）

特殊背景：政二代，父親陳哲男

與高雄淵源：2歲從基隆移居高雄，高雄中學畢業

2018年獲民進黨提名，角逐第3屆高雄市長選舉，以15萬票之差輸給國民黨的韓國瑜，但選後展開謝票行程，人氣不減。2019年1月接任行政院副院長，2020年6月6日韓國瑜遭罷免，他隨後請辭，接受黨內徵召投入高雄市長補選。父親陳哲男在民進黨執政期間任職高官，卻涉入多起弊案，2005年遭開除黨籍，2008年被監察院彈劾，2014年被依貪汙罪判處7年徒刑定讞。

李眉蓁

生日：1979年3月21日（41歲）

政黨：國民黨

最高學歷：中山大學大陸研究所碩士

公職經歷：高雄市議員（2010年至今）

特殊背景：政二代，父親李榮宗

與高雄淵源：出生、成長、求學都在高雄

連任三屆議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委、藍營高雄青工總會長，是國民黨在地培植的青壯派之一。她事先未獲徵詢，在黨部確認人選當天才被通知面談，成為藍營對抗陳其邁的黑馬。父親李榮宗2002年以親民黨籍身分當選議員，之後涉及議長賄選案，遭判刑入獄7個多月，出獄後未返政壇；在陳菊市長時代擔任高雄果菜運銷公司總經理迄今，也與前市長韓國瑜關係友好，人脈與資源橫跨藍綠，被認為是李眉蓁出線的關鍵。

吳益政

生日：1963年4月4日（57歲）

政黨：親民黨、民眾黨

最高學歷：美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士

公職經歷：高雄市議員（2002年至今）

特殊背景：從政前曾任前立委邱毅助理

與高雄淵源：曾讀高雄高工，當過正修科技大學講師、文藻外語大學講師

連5屆高雄市議員，多次獲公民團體評鑑為「整體問政品質最佳」及「問政最認真」議員肯定，今年初代表親民黨投入立委選舉失利，2018年曾以無黨籍身分參選高雄市長，後來自行退選。原本有意尋求國民黨與民眾黨支持投入補選，國民黨確定推出李眉蓁後，改披民眾黨戰袍出征，但仍保留親民黨籍。參選保證金新台幣200萬元，吳益政將與民眾黨各出一半。

第3屆高雄市長補選投票日程

6月20至24日：受理候選人登記之申請

7月15日：候選人抽籤決定號次

7月30日：公告候選人名單

7月31日至8月14日：辦理公辦政見發表會

8月15日：投票、開票

陳其邁 李眉蓁 吳益政 高雄市

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