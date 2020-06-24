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迎戰陳其邁 藍徵召李眉蓁 民眾黨推吳益政

聯合報 / 記者劉宛琳蔡孟妤楊濡嘉徐白櫻王慧瑛蔡晉宇／連線報導
高雄市議員李眉蓁（中）昨現身市黨部，證實已經獲通知將代表國民黨參加高雄市長補選，她表示將會全力以赴獲得勝選。記者劉學聖／攝影
高雄市議員李眉蓁（中）昨現身市黨部，證實已經獲通知將代表國民黨參加高雄市長補選，她表示將會全力以赴獲得勝選。記者劉學聖／攝影

今天是高雄市長補選登記最後一天，國民黨秘書長李乾龍昨天宣布，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁參選。李乾龍表示，黨中央徵詢高雄在地年輕人、認同高雄的人，各人選實力都很相近，但李眉蓁民調超前，在中間及年輕選民間具有爆發力，成為最後出線關鍵。

國民黨確定徵召李眉蓁出征，也宣告「藍白合作」破局，民眾黨昨晚宣布徵召高雄市議員吳益政參選。加上民進黨已徵召行政院前副院長陳其邁參選，高市長補選形成藍綠白三人爭搶。陳其邁昨到六龜衝刺選情，他說，市政需要重開機，期待這場選戰是君子之爭。陳其邁、李眉蓁、吳益政都將在今天登記。

國民黨覓才過程峰迴路轉，黨中央指李眉蓁符合「年輕、在地」條件。被國民黨徵召挑起重任，李眉蓁說，在國民黨最危機、最艱困的時刻，願意承擔起責任，打一場不一樣的光明選戰，讓高雄被撕裂的傷口再度縫合，讓高雄再度團結，讓國民黨再度崛起。

李眉蓁坦言，自己知名度較低，選舉剩五十多天，要跟時間賽跑，「高雄人願意給民進黨廿年執政，也相信高雄人願意給國民黨、年輕新世代兩年機會，讓我們做做看」。

民眾黨徵召高雄市議員吳益政參與高雄市長補選。圖／聯合報系資料照片
民眾黨徵召高雄市議員吳益政參與高雄市長補選。圖／聯合報系資料照片

吳益政昨下午加入民眾黨，民眾黨昨晚確定徵召有五屆議員資歷的吳益政投入高雄市長補選，提供市民在藍綠之外另一個選擇。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）昨到六龜關切國十延伸案規畫進度。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）昨到六龜關切國十延伸案規畫進度。記者徐白櫻／攝影

陳其邁、李眉蓁兩人都有知名度高的爸爸，都被視為政二代。由於李眉蓁家族深耕左營地區，被問到「會不會擔心韓國瑜是最大輔選員？」陳其邁說，市民期待有經驗、有魄力、有執行力的市長盡速推動高雄建設，實實在在推動市政才是市民期待。陳其邁也說，自己最大對手是時間。

綠營人士坦言，這場選戰另一大挑戰是投票率，過去兩年經歷四次選舉，支持者已有動員疲乏跡象，要激發支持者熱情才能催出投票率。時代力量黨主席徐永明表示，時力在高雄市長補選不提名，傾向支持陳其邁的立場不變。

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