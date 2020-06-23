幕後／徵召李眉蓁前 國民黨還在等一個人

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
高雄市議員李眉蓁(中)現身市黨部，證實已經獲通知將代表國民黨參加高雄市長補選，她表示將會全力以赴獲得勝選。記者劉學聖／攝影
高雄市議員李眉蓁(中)現身市黨部，證實已經獲通知將代表國民黨參加高雄市長補選，她表示將會全力以赴獲得勝選。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長補選徵詢過程一波三折，黨中央原本寄望的外地計畫破滅後，轉而鎖定在地非議員人選。其中已故高雄市前議長許崑源的遺孀林絲娛、大女兒許采蓁、前立委黃昭順女兒陳菁徽，名醫陳肇隆以及立委吳怡玎都在徵詢名單內，最後徵詢未果，選出議員民調中最高的李眉蓁出戰。

昨天上午傳出李眉蓁時，黨中央仍在「等一個人」，這個人就是陳肇隆；據了解，陳在江啟臣積極勸進後原本有動搖，但陳的太太反對，後來致電婉拒。當時黨中央希望能繼續勸進到中午再做決定，不料，李擬是人選的消息已在地方傳出，莊啟旺上午就致電李眉蓁面談，主導了整個人選案。

李眉蓁雖未公開表態，但私下有表示意願，她也是黨中央與地方黨部認為議員裡能推派的最大公約數。而據悉，在人選定調的前一天，李眉蓁與國民黨六小福聚會喝酒，可見當時已有眉目。

先前吳怡玎公開表示「誰說我不參加？」黨中央也積極接觸吳，江啟臣甚至在上周末深夜十一時再度徵詢吳怡玎，吳的父親吳光訓也特地從高雄上來台北陪同會面。不過吳怡玎在生產後身體並不是很好，李乾龍認為不該強求吳接受這個選戰，因此向江啟臣表示不要害了這個小孩。

據了解，林絲娛在罷韓結束後就是首波徵詢名單，她是韓國瑜的建議人選。有鑑於許崑源事件發生，綠營第一時間消費死者讓藍營群起憤慨，韓認為林是很不錯的人選，再加上由高雄市前副市長李四川擔任競選總幹事，兩人的合作應該是一張好牌。

過程中林絲娛一度願意替黨承擔，但最後在家族會議中討論遭到反對，尤其是林小女兒，其他家人也不希望在父親過世後由母親去淌這個渾水。據悉，期間林絲娛還去靈堂前探詢許崑源的意思，但未獲允許。黨務高層認為，既然家屬反對，他們也不忍心在她失去許崑源後，又遭受選舉的折磨。

在林絲娛婉拒後，黨中央與地方大老仍不放棄，持續與林溝通，直到前兩天才放棄。而這段期間，也有人推薦許崑源的大女兒許采蓁。她過去從事NGO及公益相關工作，去年還擔任「高雄編舟計畫：職涯啟蒙體驗營暨公益園遊會」代言人，不過她鮮少在螢幕前曝光，算是有家族背景的「政治素人」。

據了解，許采蓁是主席江啟臣與韓國瑜都非常中意的人選，年紀四十歲以下、長相甜美，非常具親和力。第一時間由組發會主委葉壽山徵詢，許向葉表示希望能辦好父親後事，為父親做慈善，並無正面拒絕或表達對補選排斥，讓黨中央一度燃起希望，但第二階段徵詢未果。

此外，黨中央之前也在台北、高雄兩度徵詢陳菁徽，但具黨務高層表示，黃昭順私下強烈反對，兩次徵詢陳都未獲同意。

許崑源 李眉蓁 江啟臣

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