年輕、在地兼顧黨內和諧 成李眉蓁出線原因

明天就是高雄市長補選登記最後一天，今天確定由有3屆市議員資歷的李眉蓁上陣，與民進黨陳其邁對決。國民黨中央認為，李年輕、在地是優勢，也顧及黨內和諧等，都是李出線的原因。

國民黨中央一名幹部說，協調人選過程，最重要還是考量當事人意願，過程當中雖然有一些雜音，但願意為高雄承擔者都是好人才。

為何決定是李眉蓁？有一說是以戰養戰，培養李眉蓁蓄積2022出戰左楠區立委的能量，李年紀41歲、女性，有青年世代從政光環，符合年輕、在地等優勢。

另一個考量是，藍營接下來面臨高雄市議長保衛戰，維護黨內和諧是重中之重，將代表藍營參加議長補選的資深議員曾麗燕如何看待由李眉蓁出線，她說，「真正人選還是要由黨中央來證實」，國民黨一定要團結。

國民黨高雄市長補選人選徵詢過程相當艱辛，雖然過程中有多人表態願意為黨承擔，黨秘書李乾龍等人也陸續徵詢不少有高知名度的強棒，但都遭拒絕，只能從有意願的人選做綜合考量。

據了解，今天上午李眉蓁到市黨部與高雄市黨部主委莊啟旺面談，高雄市黨部與組發會將開會討論明天常會介紹人選的流程，一切確定後，最快今天下午由國民黨秘書長李乾龍來對外宣布，明天在高雄舉行的中常會上，將公布人選，盼能提振黨內士氣。

一名黨中央人士說，補選這一局對藍營來說，大環境氛圍確實不利，但也並非是「不可能的任務」，選情變數仍多，黨中央在徵詢過程，始終不放棄任何有更大勝率的人選是找人原則。

這名黨中央人士表示，補選投票率通常不高，中間選民、游離選票投票意願不高，除比拚基本盤外，若推出的人選條件夠強，還能裂解對手的盤更好，讓選票極大化。但當前這局勢，藍營要找到有爆發力的人選不容易，李眉蓁年輕、在地、形象清新成為優勢。