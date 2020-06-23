快訊

血淚「鐵暴風」：沖繩戰75年後 慰靈日被遺忘的戰爭記憶

環保局人員清理愛河發現行李袋 一打開驚見人小腿

年輕、在地兼顧黨內和諧 成李眉蓁出線原因

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
明天就是高雄市長補選登記最後一天，今天確定由有3屆市議員資歷的李眉蓁（右一）上陣，與民進黨陳其邁對決。本報資料照片
明天就是高雄市長補選登記最後一天，今天確定由有3屆市議員資歷的李眉蓁（右一）上陣，與民進黨陳其邁對決。本報資料照片

明天就是高雄市長補選登記最後一天，今天確定由有3屆市議員資歷的李眉蓁上陣，與民進黨陳其邁對決。國民黨中央認為，李年輕、在地是優勢，也顧及黨內和諧等，都是李出線的原因。

國民黨中央一名幹部說，協調人選過程，最重要還是考量當事人意願，過程當中雖然有一些雜音，但願意為高雄承擔者都是好人才。

為何決定是李眉蓁？有一說是以戰養戰，培養李眉蓁蓄積2022出戰左楠區立委的能量，李年紀41歲、女性，有青年世代從政光環，符合年輕、在地等優勢。

另一個考量是，藍營接下來面臨高雄市議長保衛戰，維護黨內和諧是重中之重，將代表藍營參加議長補選的資深議員曾麗燕如何看待由李眉蓁出線，她說，「真正人選還是要由黨中央來證實」，國民黨一定要團結。

國民黨高雄市長補選人選徵詢過程相當艱辛，雖然過程中有多人表態願意為黨承擔，黨秘書李乾龍等人也陸續徵詢不少有高知名度的強棒，但都遭拒絕，只能從有意願的人選做綜合考量。

據了解，今天上午李眉蓁到市黨部與高雄市黨部主委莊啟旺面談，高雄市黨部與組發會將開會討論明天常會介紹人選的流程，一切確定後，最快今天下午由國民黨秘書長李乾龍來對外宣布，明天在高雄舉行的中常會上，將公布人選，盼能提振黨內士氣。

一名黨中央人士說，補選這一局對藍營來說，大環境氛圍確實不利，但也並非是「不可能的任務」，選情變數仍多，黨中央在徵詢過程，始終不放棄任何有更大勝率的人選是找人原則。

這名黨中央人士表示，補選投票率通常不高，中間選民、游離選票投票意願不高，除比拚基本盤外，若推出的人選條件夠強，還能裂解對手的盤更好，讓選票極大化。但當前這局勢，藍營要找到有爆發力的人選不容易，李眉蓁年輕、在地、形象清新成為優勢。

高雄市 國民黨 投票率

延伸閱讀

高市長補選 陳其邁：盼與國民黨參選人君子之爭

國民黨推李眉蓁參選 曹桓榮：一定全力協助

推李眉蓁參選 民眾黨：等於宣告藍白合破局

問政積極不放鬆 李眉蓁參選高市長補選藍營肯定

相關新聞

國民黨下午公布高市長提名人選 李眉蓁確定出線

國民黨高雄市長補選人選徵詢結束，已進入最後決定階段。據了解，黨中央與地方協調結果，最後鎖定高雄市議員李眉蓁出線。上午李眉...

年輕、在地兼顧黨內和諧 成李眉蓁出線原因

明天就是高雄市長補選登記最後一天，今天確定由有3屆市議員資歷的李眉蓁上陣，與民進黨陳其邁對決。國民黨中央認為，李年輕、在...

推李眉蓁參選 民眾黨：等於宣告藍白合破局

國民黨高雄市長補選人選遲遲未定，今傳出確定是市議員李眉蓁。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，原本期待國民黨能推出無黨籍、非傳...

高市長補選 陳其邁：盼與國民黨參選人君子之爭

高雄市長補選，今天盛傳國民黨將徵召高市議員李眉蓁。民進黨參選人陳其邁接受媒體訪問時表示，與李眉蓁有一定的交情，希望能與國...

國民黨推李眉蓁參選 曹桓榮：一定全力協助

國民黨高雄市長補選人選遲遲未定，今天傳出很可能是市議員李眉蓁。先前也領表的高市府民政局前局長曹桓榮說，若有確定提名人選，...

問政積極不放鬆 李眉蓁參選高市長補選藍營肯定

國民黨籍高雄市議員李眉蓁是身高176公分的長腿美女，問政時語氣平和，但對於建設與問題的追究相當堅持。許多國民黨人士給她好...

高市長補選可能「暖男對正妹」？陳其邁呵呵笑

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天上午主攻高雄山區選票，一早視察國道10號高速公路延伸六龜的工程規劃。針對國民黨可能推出...

參加國民黨高雄市長補選？ 友人：李眉蓁未否認

國民黨高雄市長補選人選遲遲未定，今天傳出很可能是市議員李眉蓁。李眉蓁今未接電話，但據李的友人透露，李眉蓁並未否認。國民黨...

李眉蓁父親證實：國民黨徵召女兒參選高市長補選

今天上午傳出國民黨可能徵召高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選，李眉蓁的父親、高雄果菜公司總經理李榮宗近午表示，國民黨是要徵...

國民黨高雄市長補選人選 朝向市議員李眉蓁

國民黨可能徵召參選高雄市長補選的人選，今天傳出很可能是市議員李眉蓁。李眉蓁上午未到議會，電話也未開機。她的名字日前也出現...

國民黨高雄市長人選中午前出爐 莊啟旺正與李眉蓁面談

國民黨高雄市長補選人選徵詢結束，已進入最後決定階段，國民黨祕書長李乾龍上午受訪表示，人選只剩下二、三位，在今天中午12時...

陳其邁公布競選人事 國民黨明決定人選

高雄市長補選，民進黨參選人陳其邁昨公布競選總部組織，邀請8位區域立委當全市8區指揮官，總部主委及總幹事則兼顧各派系平衡。...

熱門新聞

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

李眉蓁父親證實：國民黨徵召女兒參選高市長補選

南韓首度承認 已進入第二波新冠肺炎疫情

勸進「換肝之父」陳肇隆選市長？ 藍營：有見面請益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。