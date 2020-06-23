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國民黨高雄市長人選中午前出爐 莊啟旺正與李眉蓁面談

聯合報 / 記者劉宛琳周志豪／台北即時報導
高雄市長補選明天登記最後一天，國民黨提名人選卻還未拍板定案。黨秘書長李乾龍上午受訪表示，國民黨廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，這個人選範圍一直縮小，大概剩下2至3位，中午12時以前高雄那邊會跟大家說明、報告。 記者周志豪／攝影
高雄市長補選明天登記最後一天，國民黨提名人選卻還未拍板定案。黨秘書長李乾龍上午受訪表示，國民黨廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，這個人選範圍一直縮小，大概剩下2至3位，中午12時以前高雄那邊會跟大家說明、報告。 記者周志豪／攝影

國民黨高雄市長補選人選徵詢結束，已進入最後決定階段，國民黨祕書長李乾龍上午受訪表示，人選只剩下二、三位，在今天中午12時以前會向大家報告。據了解，目前高雄市黨部主委莊啟旺正在與市議員李眉蓁面談，高雄市黨部與國民黨高雄市議會黨團也將開會討論，做出最後決定。

李乾龍表示，國民黨廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，這個人選範圍一直縮小，大概剩下2至3位，中午12時以前高雄那邊會跟大家說明、報告。

對於外傳人選，李乾龍證實，高雄市議員李眉蓁是徵詢人選之一，但不是說已經確定是她；換肝之父陳肇隆、高雄長庚紀念醫院副院長陳肇隆，黨也花了很多時間跟他溝通。他是社會賢達，也是國民黨徵詢對象，花了很多力氣。

高雄市 國民黨 李乾龍

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