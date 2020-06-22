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陳其邁公布競選人事 國民黨明決定人選

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤邱奕能／高雄報導
爬柴山後，陳其邁（右一）一行人大啖滷肉飯台式早餐，笑說「爬山是為了要吃滷肉飯」。 記者王慧瑛／攝影
爬柴山後，陳其邁（右一）一行人大啖滷肉飯台式早餐，笑說「爬山是為了要吃滷肉飯」。 記者王慧瑛／攝影

高雄市長補選，民進黨參選人陳其邁昨公布競選總部組織，邀請8位區域立委當全市8區指揮官，總部主委及總幹事則兼顧各派系平衡。另外，國民黨中常會明在高雄舉行，將公布藍營人選，對於藍營參選人仍然難產，國民黨議員表示，國民黨沒有分裂本錢，不會有提名誰造成有人不服氣問題，團結是目前首要。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）勤跑地方，所到之處常遇支持者要求合照。 記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（右）勤跑地方，所到之處常遇支持者要求合照。 記者王慧瑛／攝影

陳其邁昨一早6點爬柴山拜票，早餐和競選團隊吃滷肉飯，走庶民路線，下午到三鳳中街與民眾一起包粽子，宣傳香菇、魷魚乾貨等應景食材。

陳其邁昨到三鳳中街拜票，展現親民風格。 記者邱奕能／攝影
陳其邁昨到三鳳中街拜票，展現親民風格。 記者邱奕能／攝影

他宣布第一波競總人事，是延續總統大選架構做微幅調整，包含榮譽主委立委管碧玲、主委前代理市長許立明、總指揮前高雄縣長余政憲、總幹事立委趙天麟、執行總幹事議員康裕成。名單兼顧新潮流、海派、謝系等各派系。

陳其邁（左一）爬柴山後，大啖滷肉飯台式早餐，支持者拉海報表達心意。 記者王慧瑛／攝影
陳其邁（左一）爬柴山後，大啖滷肉飯台式早餐，支持者拉海報表達心意。 記者王慧瑛／攝影

民進黨中央網路社群中心主任廖泰翔及多位議員組成發言人群，陳其邁說，希望發言人群能為競選團隊帶來活潑、創意能量，吸納年輕選票。

市長補選登記明天截止，國民黨續協調人選，明天中常會公布後即前往市選委會登記。目前有多位市議員表態參選，外傳黨中央不傾向找在地議員，以免引起其他議員不滿。也爭取參選的市議員李雅靜說，國民黨沒有分裂本錢，不會有提名後誰不服氣的問題。

高雄市選委會說，登記從20日至24日，須繳交200萬元保證金，到昨天仍無人登記。陳其邁預計24日登記。

國民黨 陳其邁 民進黨 趙天麟 許立民 管碧玲 李雅靜

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