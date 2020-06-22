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到林園拜票 陳其邁承諾大力推動捷運到林園

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今傍晚到林園王公廟參香及舉辦客廳會，跟林園鄉親拜票。圖／本報資料照片
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今傍晚到林園王公廟參香及舉辦客廳會，跟林園鄉親拜票。圖／本報資料照片

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今傍晚到林園王公廟參香及舉辦客廳會，陳其邁說，他是醫生，請林園人把健康交給他，他一定會好好照顧；也承諾將大力推動捷運到林園的政見，呼籲大家幫他拉票，拜託大家選一個會做事的市長。

陳其邁致詞說，很想念大家，最近來林園都在看排水系統，中央補助了數億解決林園淹水問題，林園還有石化產業，他當醫生，希望大家健康交給他照顧，他一定會好好照顧。

陳其邁說，新冠肺炎疫情爆發，人說「防疫三陳」他和陳時中、前副總統陳建仁，讓台灣防疫成績驕傲，台灣還能輸出口罩給有需要的國家，並跟世界分享防疫經驗，所以林園人把健康交給當醫生的他就好了，「有政府、會做事，會把大家健康照顧好」。

陳其邁說，林園有石化區，他一定能跟醫療專家等團隊，替林園人做健康調查等，他也一定會是對中央爭取建設最大聲的市長，也一定會大力爭取捷運建設，讓捷運到林園的政見美夢成真。

他也拜託林園鄉親去幫他拉票，不要讓他又只是被看好而已，雖然他沒當市長，但他很認真，拜託大家8月15日投票，讓他們有機會實現「有政府、會做事、建設大林園」。

他說，剩50幾天就要投票，現在都是鐵人行程，日夜拚，實在沒有太多時間，而他過去當行政院副院長，就常為口罩、防疫等事情拚到半夜凌晨，當市長也一定「有政府、會做事」，拜託大家選一個會做事的市長。

陳其邁 捷運 口罩

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