高雄市長補選…綠今推陳其邁 藍擬找政治素人

高雄市長補選將於八月十五日投票，中選會公告昨起領表，六月廿日至廿四日受理候選人參選登記。民進黨中常會今天將徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，陳將發表參選感言；國民黨中常會今將通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣徵召、核定人選，不排除找政治素人，讓外界耳目一新。

陳其邁昨已向行政院長蘇貞昌提出辭呈，官邸也收拾完畢，預計明天參加最後一次行政院會就「畢業」。陳其邁昨出席母校雄中畢業典禮時宣布，「明天也會有我的畢業典禮」；對於外界認為這次補選，他是「躺著選」，陳其邁說，他會努力到最後一秒鐘，希望國民黨候選人也來一場君子之爭。

民進黨副秘書長林飛帆說，陳其邁是民進黨的不二人選，雖然上次選舉失利，但大家已看到陳其邁的努力。至於補選一定穩贏嗎？林飛帆說，不會這樣想，就高雄的政治現實來講，要炒熱氣氛有一定難度，但沒有要冷處理，這場選戰必須打得戰戰兢兢。

國民黨文傳會主委王育敏說，江啟臣將成立徵召協調小組，由秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、組發會主委葉壽山、高雄市黨部主委莊啟旺組成，該小組將建議徵召人選。若徵召人選沒有黨籍？王育敏說，過去提名不分區立委也發生過這樣的特殊狀況，但一小時內就可完成入黨，不會有問題。

高雄市前新聞局長鄭照新說，找在地人來選是藍營共識，且這人選要有一定的未來性，顯示罷免案後，藍營沒放棄對高雄基層的關懷與經營。前市長韓國瑜即使被罷免，但韓團隊「單飛不解散」；今天是韓國瑜六十三歲生日，鄭說，韓卸下重擔後會多陪伴家人，團隊今天會遞上生日祝福。