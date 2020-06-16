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影／陳其邁將參加補選 雄中畢典預告：明天行政院畢業
行政院副院長陳其邁今天到雄中參加畢業典禮，祝學弟妹們又有一個新的開始，並「預告」明天也有自己的畢業典禮。外界指陳參加這次高雄市長補選，可能不是「躺著選」！他表示，會實實在在、腳踏實地做事情，努力到最後一秒鐘。
陳其邁是雄中校友，今天最後一次以副院長的身分來出席公開行程，他表示，是來跟學弟分享一些過去在雄中歡樂的時光，還有自己離開雄中之後，人生碰到的一些酸甜苦辣，包括挫折折的經驗。
高雄市長補選在即，陳其邁今天預告了自己明天在行政院的「畢業典禮」，外界解讀為辭職參選的決心。陳表示，自己的做事方式一向是做什麼像什麼，對於任何事情一旦下了決定之後就全力以赴，這個是對自己的要求。
針對國民黨參選高雄市長補選的人選，市議員李雅靜表示有意願，現在可能又有吳怡玎，陳其邁如何看未來的可能對手？他表示，已注意到國民黨要參選的人很多，希望國民黨的對手除了要熱愛高雄，不管任何人要參選，也能夠展現參選的決心，來一場公平的君子之爭。
有名嘴指這次高雄市長補選，陳其邁可能不是躺著選。陳其邁說，本來做任何事情，自己都是實實在在、腳踏實地做事情的人；努力到最後一分鐘，努力到最後一秒鐘，這是對自己的要求，也一向如此。
記者好奇陳其邁可有信心會超過之前的得票數？ 他表示，「只有更好，沒有最好！」讓台灣或者是高雄更好，這是他一輩子努力的目標。「會努力照這個往前衝。」
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