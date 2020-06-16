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盼高雄重開機…陳其邁：把下階段工作做好
民進黨將徵召行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選。陳其邁昨天表示，假如做任何決定，一定會展現決心，把下一階段的工作做好；高雄過去一年紛擾不斷，希望未來新市長產生後，施政能讓民眾有感，讓市政重開機，包括加速推動招商、解決年輕人就業、推動捷運路網興建等建設。
針對國民黨有意派出不分區立委吳怡玎參加補選，陳其邁表示，希望國民黨能透過民主機制，選出在高雄、且熟悉高雄現在面臨挑戰的人選；至於提什麼人選，尊重國民黨決定。
陳其邁投入高雄市長補選，將辭去行政院副院長，傳接替人選為經濟部長沈榮津。陳其邁說，他還沒有辭職，報派副閣揆接替人選，感到有點困擾，他相信蘇貞昌一定會推出最有執行力、能夠密切配合的副院長人選。
陳其邁昨參訪「台灣人工智慧實驗室」。對於沈榮津是否接任副院長，陳其邁以防疫期間和沈榮津討論口罩事宜有時熬夜到凌晨一點，稱讚沈是「史上最強歐吉桑」。但陳其邁也稱讚其他很多部會首長都非常優秀。蘇貞昌昨出席警政署活動表示，自己和沈榮津交情很好，但若要談副閣揆人選，陳其邁現在都還沒請辭，現在聊這些會對陳其邁不好意思。
至於陳其邁的競選口號「有市長、會做事」，和蘇內閣「有政府、會做事」口號雷同，蘇貞昌表示，陳其邁近一年多幫忙內閣很多，陳身為內閣成員之一，若內閣會做事，也代表陳其邁功不可沒。
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