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高雄市長補選 藍綠先爆「爸爸大戰」

聯合報 / 記者鄭媁蔡孟妤林麗玉／連線報導
國民黨不分區立委吳怡玎（右）被點名參與高雄市長補選。圖／聯合報系資料照片
國民黨不分區立委吳怡玎（右）被點名參與高雄市長補選。圖／聯合報系資料照片

高雄市長補選將受理登記，藍綠備戰。國民黨立院黨團總召林為洲說，相關人選都在密集徵詢過程中；由於補選時程被壓縮，本周三中常會通過特別提名辦法後，希望在周五前盡快提出人選。但國民黨提名人選還未確定，已先引發一場「爸爸大戰」。

國民黨不分區立委吳怡玎被點名參戰，還未確定是否參選，但她父親、前立委吳光訓曾涉炒股案已被綠營拿出來批評；林為洲反諷說，若要講爸爸，大家一起講，「陳其邁、陳致中爸爸是誰？」並說陳其邁「最怕談爸爸」。

陳其邁昨天表示，高雄市長補選後施政要能盡快讓人有感。記者黃義書／攝影
陳其邁昨天表示，高雄市長補選後施政要能盡快讓人有感。記者黃義書／攝影

陳其邁表示，一年多紛紛擾擾已經很多了，把時間、力氣花到怎麼樣讓高雄更好，讓整個政策的發展、城市的發展能夠聚焦，這個比較重要。

吳怡玎日前受訪表示，現在個人意願不是最重要的事情，她不想在黨中央表示之前作任何意見破壞團結。但綠營網友已翻出吳怡玎父親是國民黨前立委吳光訓，曾涉入炒股案，更拿吳怡玎當人頭買賣股票，介入上市櫃公司投資，質疑未來如何利益切割？

林為洲表示，選舉過程中的批評難免，但要看批評點是否恰當、合理，國民黨的高雄市長補選人選都還沒提出，就先被綠營攻擊了。他說，吳怡玎都還不是候選人，民進黨好像很怕吳怡玎選的樣子，「那這樣國民黨就要考慮，吳怡玎可能是不錯的人選。」

藍營幕僚分析，國民黨能尋找人選的時間有限，提出的候選人特質必須與陳其邁有所區隔，吳怡玎確實是亮點，也符合黨內培養新生代戰將的需求。

林為洲重申，國民黨絕不可能放棄補選，輸贏是一回事，仍要展現誠意，過去國民黨犯什麼錯，要和市民面對面道歉，希望再給國民黨一次機會，無論多艱苦，都會全力以赴。

候選人的爸爸引發議論，國民黨台北市議員游淑慧也在臉書打「貪二代」，貼出陳其邁與前總統陳水扁總統之子高市議員陳致中照片說，「只是貪二代？或根本是貪汙共犯？」、「貪鈔票、騙選票」，是一場買空賣空的無本生意。

陳致中回應說，國民黨開始打烏賊戰，高雄市民應會覺得厭煩，如果藍營真的重視高雄，請多花一點心思在高雄市政發展的議題上。

國民黨 吳怡玎 陳其邁 林為洲 高雄市

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