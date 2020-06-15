名嘴曝高雄市長補選兩大困難點：陳其邁不是躺著選

高雄市長韓國瑜罷免案通過，已在11日解職，中選會宣布，將於8月15日舉辦高雄市長補選，民進黨將於本週徵召行政院副院長陳其邁投入補選。儘管外界都認為陳其邁是「躺著選」，但名嘴表示，此次選舉對陳而言是一大挑戰，如何催出支持者的熱情、拉高投票率等，都是困難點。

2018年高雄市長選舉，陳其邁在民進黨初選出線，但當時黨內競爭引發檯面下角力不斷，最後也被歸咎於陳其邁輸給韓國瑜的原因之一。民進黨人士預估，這次高雄市長補選投票率可能不到五成，陳其邁光是挑戰自己在2018年得到的74萬餘票就不容易，雖然國民黨對手可能不強，但也盼陳其邁全力衝刺，必須藉由得票數來證明自己。

資深媒體人王時齊在政論節目《鄭知道了》中分析，陳其邁「緊張是應該的」，畢竟罷免案中的93萬同意票並非都屬於民進黨，民調顯示有10.2％的藍營堅定支持者，他們知道韓國瑜給國民黨帶來的傷害，才決定罷免。

王時齊表示，上次的高雄市長選舉中，陳其邁拿下74萬票，但當時是藍綠對決、緊繃催票的狀況下才催出來的，且單一選區的補選投票率勢必下降，加上高雄市民很疲倦，一年就投了三次票，市民被搞的很疲乏，投票率恐怕會更低。上回立委補選投票率約27到34％，投票率相對較低。

王時齊表示，陳其邁面臨的困難點就是該如何催出支持者的熱情，讓票數不要太難看，要能帶起高雄人的熱情、重返榮光，並說服高雄人「你會好好拚」，藉此衝高票數，才可能獲選。