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陳其邁：高雄需要重開機 和韓國瑜還是朋友

聯合報 / 記者徐如宜蔡孟妤／高雄報導
民進黨周三中常會將徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選。陳其邁（右一）昨在高雄出席活動，與支持者握手。記者徐如宜／攝影
民進黨周三中常會將徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選。陳其邁（右一）昨在高雄出席活動，與支持者握手。記者徐如宜／攝影

即將投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁周末假日已展開高雄行程，他說，高雄需要「重開機」，加緊把市政做好，等民進黨提名程序完成後，希望有機會貢獻家鄉。他表示，於公，跟前市長韓國瑜有很多看法不同；於私，兩人還是朋友。

陳其邁被正式徵召前，已勤走基層，前天到高市內門、旗山關心火鶴花產銷，昨天與民進黨高市議員舉行座談會。

對於十七日他請辭副揆投入補選日，正好是韓國瑜的六十三歲生日，陳其邁說，罷韓投票後尚未與韓聯絡，他與韓還是朋友，不會因政治折損朋友交情。

陳其邁表示，歡迎國民黨能夠提出好人選，提名一位熟識高雄、對高雄有感覺丶希望跟這塊土地一起打拚的人；高雄需要「重開機」，他會加緊把市政做好，腳踏實地，招商引資，讓年輕人有就業機會。

昨與綠營市議員及前議員座談，陳其邁表示，高雄一年多來有很多紛擾，也造成部分重大建設延宕，議員最了解高雄、最接地氣，他特別來跟議員請益，了解有哪些建設需要加快腳步，也讓他能精準掌握民意。

陳其邁 韓國瑜 民進黨 高雄市 罷韓 國民黨

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