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影／高雄補選藍營恐「輸破膽」？侯友宜喊：不要怕輸！
高雄市長補選確定8月15日投票，目前傳出國民黨中央打算把高雄市長補選人選與2022市長選舉連動，但國民黨副秘書長謝龍介卻認為，高市長補選不能當成高市長改選的前哨戰，否則恐怕會從2020輸到2022。對此，新北市長侯友宜受訪時喊話，「選舉不要怕輸」。侯友宜表示，一定要集所有人力量贏得高雄市人信賴，好好帶給高雄人民未來希望。
後疫情時代，全台各縣市逐漸開始拚經濟，新北市長侯友宜周日上午到深坑出席「新北安心fun尋龍輕鬆buy」商圈聯合行銷活動。侯表示，新北市攜手20個商圈，讓民眾從6月至11月消費享折扣，還加碼推出打卡抽獎等活動。他強調，振興經濟不能等中央，新北市先帶頭來做，不但給補助也辦實體活動，讓更多人享受優惠的待遇，刺激民眾的買氣。
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