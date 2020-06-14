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影／高雄補選藍營恐「輸破膽」？侯友宜喊：不要怕輸！

聯合報 / 記者顏凱勗游昌樺／新北市即時報導
對於國民黨定調人選將與2022選舉連動，國民黨副秘書長謝龍介憂心可能會一次「輸破膽」，新北市長侯友宜認為，不要先想輸，不要怕輸，一定要集所有人的力量，贏得高雄市人的信賴，就會贏得選戰。記者顏凱勗／攝影
對於國民黨定調人選將與2022選舉連動，國民黨副秘書長謝龍介憂心可能會一次「輸破膽」，新北市長侯友宜認為，不要先想輸，不要怕輸，一定要集所有人的力量，贏得高雄市人的信賴，就會贏得選戰。記者顏凱勗／攝影

高雄市長補選確定8月15日投票，目前傳出國民黨中央打算把高雄市長補選人選與2022市長選舉連動，但國民黨副秘書長謝龍介卻認為，高市長補選不能當成高市長改選的前哨戰，否則恐怕會從2020輸到2022。對此，新北市長侯友宜受訪時喊話，「選舉不要怕輸」。侯友宜表示，一定要集所有人力量贏得高雄市人信賴，好好帶給高雄人民未來希望。

後疫情時代，全台各縣市逐漸開始拚經濟，新北市長侯友宜周日上午到深坑出席「新北安心fun尋龍輕鬆buy」商圈聯合行銷活動。侯表示，新北市攜手20個商圈，讓民眾從6月至11月消費享折扣，還加碼推出打卡抽獎等活動。他強調，振興經濟不能等中央，新北市先帶頭來做，不但給補助也辦實體活動，讓更多人享受優惠的待遇，刺激民眾的買氣。

侯友宜 高雄市 國民黨

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