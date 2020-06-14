國民黨高雄市長補選 多人在徵詢之列

高雄市長補選投票8月15日舉行，6月20日至24日受理候選人登記，民進黨對提名行政院副院長陳其邁參選已達共識，國民黨目前則有市議員李雅靜等公開表態，高雄藍營人士指人選正陸續徵詢中，黨中央應會在17日中常會宣布人選。

國民黨今下午將召開「高雄市長補選一役，藍營共同承擔」記者會，羅智強、吳怡玎、洪孟楷、陳以信、陳偉杰、張斯綱等人出席，說明國民黨的具體承諾。其中不分區立委吳怡玎也被外界視為是補選人選之一，吳的出席備受矚目。

目前已公開表態參選意願的高雄市議員李雅靜，另市議員黃紹庭也說，已向中央表態，靜待中央決定。曾輔選馬英九、黃俊英及楊秋興的高雄科技大學專案助理研究員的曾尹儷也表態爭取為國民黨披戰袍。另據了解，市議員黃柏霖、陳美雅也在黨中央徵詢之列，甚至部分韓市府局處長也傳有人收到徵詢。

高雄藍營人士表示，黨中央和前市長韓國瑜等都率續有在徵詢人選，黨中央應會在17日下周三中常會提出人選。黃柏霖則說，他沒有參選意願，但希望黨中央能盡速提名人選，待提名人選確定，他就全力支持該名候選人，現在黨要團結。

前韓國瑜市長秘書李昶志也在臉書發文強調，國民黨沒有分裂的本錢，經歷過換柱與罷韓，不希望國民黨一直犯相同錯誤。他對高雄現況有2個建議，一是先鞏固高市議會的議長與副議長，不要再把手上僅有的籌碼又輸掉。

李昶志建議正副議長可採取國民黨與無黨組合模式，展現包容各種不同民意，但若維持正副議長都是國民黨籍也可以，端看黨內領導人智慧。至於市長補選，他支持必須是「年輕、形象好、在地化」，畢竟要讓高雄市民感受到尊重，但無論最後國民黨推出何人，都要全力以赴。

比起國民黨，民進黨態勢明朗許多，陳其邁預計17日下周三辭職接受民進黨徵召投入高雄市長補選，在被正式徵召前，陳已勤走基層，周末到內門、旗山關心火鶴花產銷與小店家生意，今天還參加資深媒體人王瑞德請5000名高雄人吃冰活動。