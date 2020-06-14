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謝龍介稱高市長補選連動恐輸破膽 侯友宜：別先想輸

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
國民黨副秘書長謝龍介稱補選連動恐一次輸破膽，新北市長侯友宜表示，選舉不要怕輸。記者胡瑞玲／攝影
國民黨副秘書長謝龍介稱補選連動恐一次輸破膽，新北市長侯友宜表示，選舉不要怕輸。記者胡瑞玲／攝影

高雄市長補選8月15日投票，國民黨中央擬將高雄市長補選人選擬與2022市長選舉連動，國民黨副秘書長謝龍介認為高市長補選不能當成高市長改選的前哨戰，「恐一次輸破膽」，對此，新北市長侯友宜霸氣喊，「選舉不要怕輸」。

侯友宜說，選舉要先不要怕輸，才會贏，不用怕輸、只要好好面對挑戰、全力以赴，不計任何成功失敗就會成功選上。

針對高雄市長補選是否會與2022市長選舉連動或做任何串連計畫，侯說，此次選舉非常艱困，但也不要怕任何挑戰，只要全面迎戰，不要先想輸、不要怕輸。

集結所有人的力量來贏得高雄人的信賴，好好帶給高雄市民希望，願意挑戰高雄市長補選的人選，都非常令人期待，希望在地、年輕、有創意及更接地氣的人勇敢站出來，一起迎戰。

高雄市

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