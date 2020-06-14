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全力輔選啟動 藍營民代聲明：不放棄高雄

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
高雄市長韓國瑜遭罷免，補選成為新戰場。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免，補選成為新戰場。本報資料照片

高雄市長補選一役，藍綠備戰。國民黨立委及市議員下午2時30分將在中央黨部前舉行記者會，強調國民黨沒有放棄戰場的權利，將盡早推出高雄市長補選候選人，整合資源，全力輔選。

國民黨民意代表等近40人共同簽署聲明書，承諾將於補選期間，至少前往高雄5趟以上協助輔選工作，無論是站路口、發傳單、開直播等，以一切方式展現國民黨不會放棄高雄。並定位這場補選是20年天坑執政與1年半路平燈亮水溝通執政的比較之戰。

聲明指出，當執政黨處心積慮的把民選首長罷免掉，當一黨獨大儼然成為事實，國民黨不能喪志，讓高雄市變成特定政黨的囊中物，甚至放棄選戰。高雄市長補選，絕對不能只有一種聲音，愛高雄、愛台灣不是特定人的權利，藍營全黨共同承擔，要讓民主的聲音在高雄響起。

聲明表示，這次罷免及補選，行政資源及政黨力量在背後操作的痕跡斧鑿斑斑，雖然在野，但他們有信心、有戰力、有熱情；沒有行政優勢可用，卻能一步一腳印在街頭開講，沒有金錢資源可花、卻能用體力和時間來為藍營的候選人發聲。

聲明表示，韓國瑜已被罷免，但高雄市的未來不能重回停滯，台灣更不能只有一種聲音，一黨獨大不是民主、是專制；高雄市更不是誰的囊中之物，這場選舉藍營會用每個人的力量，全台串聯匯集高雄。

高雄市 國民黨 罷免

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