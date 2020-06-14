高市長補選提名不應考慮2022 謝龍介：應培養立委人選

國民黨籍高雄市前市長韓國瑜遭罷免，引發韓粉不滿。國民黨副秘書長謝龍介分析，韓被以這種形式被迫提前解職，確實為後韓時代重下藍綠衝突因子，但國民黨此時遭遇逆風，應待勢而為，發動罷免戰非合宜之舉。

謝龍介表示，綠營在高雄市中，總統府前秘書長陳菊勢力仍盤根錯節，國民黨中有實力抗衡的除了韓國瑜，剩下的就是已故議長許崑源，如今兩個人都已離開高雄政壇，輿論氛圍也不利國民黨，高雄短期內還不至於進入戰國時代。

但謝龍介認為，在高雄的藍綠勢力短期內或許還不會正面對決，但民進黨內的暗潮卻已經開始翻滾，代理市長楊明州上位，意味著菊系勢力復辟，將代表民進黨參選高雄市長補選的行政院副院長陳其邁即使當選市長，日子也不會太好過。

至於國民黨要如何再起，謝龍介說，國民黨目前社會形象困境，能做的事情選項不多，現在應沉住氣擇機而動、順勢而為，不應急著開戰，像報復式罷免戰國民黨就不該主動涉入，頂多關鍵時幫添材火，否則原本能過得最後也可能被搞砸。

國民黨中央對高雄市長補選布局，傾向徵召參選人選要與2022高雄市長正式改選時連動，但謝龍介卻認為，這樣的提名方式，可能讓國民黨在高雄從2020輸到2022，高市長補選不能當高市長改選的前哨戰。

謝龍介分析，理論上罷免投票率低，但這次韓國瑜卻遭到正式選舉中足以當選的近94萬張同意票罷免；這次補選又僅有二個月時間準備，可預期選戰對藍營的艱困，把高市長補選當培養2022市長選舉搖籃，參選人恐一次就輸破膽。

謝龍介建議，此次國民黨高市長補選提名還是可做為「以戰養戰」的舞台，但該培養的是下一屆立委的人選。謝說，國民黨在高雄一席立委都沒有並不合理，黨應從立委選舉選區基本盤接近的選區擇一栽培，這場仗打完就可直取立委。