韓粉上凱道 點名罷免3綠委

罷韓後引發韓粉不滿，民主監督聯盟昨天在凱道舉辦「韓粉站出來」活動，但因前市長韓國瑜曾公開勸阻，最後僅約六百人參與。聯盟總召黃正忠說，活動絕非幫韓討公道，是要對不公不義討公道；首波將發動罷免對象鎖定立委陳柏惟、劉世芳、邱議瑩，國民黨若無發動，怎麼有資格當最大在野黨？

黃正忠說，在凱道辦活動是要對不公不義討公道，要對無良政府反貪腐、討公道，對事不對人，絕對不是幫韓國瑜討公道，活動也不是要消費韓國瑜或已故議長許崑源，他這幾天遭抹黑、抹紅，非常不公平。

黃正忠指出，美國一個黑人死亡，廿二個城市人民出來抗議；香港一個年輕人摔死，百萬香港人民站出來；但許崑源莫名其妙壯烈成仁，難道人民不能站出來嗎？昨天活動六月八日才申請路權，九日獲得中正一分局核准，原規畫二千多人參與，但因韓國瑜呼籲勸阻後，確實影響參與人數。

由於挺韓訴求臨時轉彎，昨天活動現場訴求主題混亂，有人主張罷免蔡英文總統，有人抗議蔡政府通過反滲透法，還有反同婚、聲援美國黑人、要上帝收回世界。

藍營也揚言發動「報復性罷免」，針對罷免時力議員黃捷成立「鳳山清捷隊」；目前已有一萬七千份罷免連署，本周將至傳統市場擴充連署點，等達到三萬三千份第二階段連署門檻後，再向中選會送案。

不過，國民黨副秘書長謝龍介說，韓國瑜以這種形式被迫提前解職，確實為後韓時代種下了藍綠衝突因子，但前市長陳菊在高雄的勢力仍盤根錯節，國民黨中有實力抗衡的除了韓國瑜，剩下的就是許崑源，如今兩人都已離開高雄政壇，輿論氛圍也不利國民黨，國民黨此時若發動報復性罷免戰非合宜之舉，國民黨頂多在關鍵時幫忙添柴火，否則恐造成反效果。