高雄市長補選／連動2022？ 藍恐一次輸破膽

高雄市長補選，民進黨磨刀霍霍，國民黨仍在尋尋覓覓，黨籍高雄市議員李雅靜昨開記者會，主動請纓願為黨承擔重責，另一位市議員黃紹庭也傳出表達參選意願；至於黨內評估更適合的市議員黃柏霖及蔡金晏，黨中央仍在努力徵詢勸進。

據了解，六月六日罷韓案通過後，國民黨主席江啟臣六月七日曾召集高層會議，在提訴訟爭取遷戶籍時間前提下，韓團隊鎖定的人選曾是台東縣前縣長黃健庭，但黃認為若要投入高雄市長選舉，目標應是二○二二年，而非此次補選。

韓市府的財政局前局長李樑堅一直是韓團隊認同的戰將之一，但因李是義守大學前副校長，義聯集團董事長林義守得知後力阻，李樑堅參選機率極低。至於黨內點名的不分區立委吳怡玎私下已表達無意願參選，前立委江玲君意願也不高。

知情人士指出，對於高雄市長補選一戰，韓團隊之前確有想法，包括前副市長葉匡時、農業局前局長吳芳銘都有一戰意願，但國民黨中央一直沒有作為，錯過最佳時機。

對於國民黨中央傾向徵召高雄市長補選人選要與二○二二連動，國民黨副秘書長謝龍介說，這樣的提名方式，可能讓國民黨在高雄從二○二○輸到二○二二，高市長補選不能當成高市長改選的前哨戰。

謝龍介說，理論上罷免投票率低，但這次韓卻遭到近九十四萬票罷免；這次補選又僅有二個月時間準備，可預期對藍營異常艱困，把高市長補選當成培養二○二二市長選舉搖籃，候選人恐怕一次就輸破膽。

他建議，國民黨在高雄一席立委都沒有實在不合理，黨應從立委基本盤接近的選區擇一人選重點栽培。