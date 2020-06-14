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去韓？ 楊明州起手3件事 恢復菊色彩

聯合報 / 記者楊濡嘉周志豪／連線報導
高雄市代理市長楊明州昨天宣誓就職，起手式讓藍營質疑充滿「菊系色彩」。 記者楊濡嘉／攝影
高雄市代理市長楊明州昨天宣誓就職，起手式讓藍營質疑充滿「菊系色彩」。 記者楊濡嘉／攝影

前市長韓國瑜被罷免後，高雄市代理市長楊明州昨天宣誓就職，剛上任就做了三件充滿前市長陳菊色彩的改變：一是新聞局粉專標誌，從韓國瑜的「LOVE高」換回陳菊的「彩帶高」；二是市長辦公室，從韓國瑜的鳳山行政中心移回陳菊的四維行政中心；三是恢復陳菊早上八時晨會的機制，一改韓市府不固定開晨會的風格。

楊明州起手式，藍營質疑充滿政治意涵。國民黨高雄市議員黃紹庭說，楊明州有否定韓團隊之嫌，城市的標誌、市長室在哪裡、晨會幾點開，與市政推動無太大關係，未必要恢復陳菊機制；楊才代理兩個多月，應該多做少說，有些事留給新市長決定。

國民黨副秘書長謝龍介說，藍綠在高雄的勢力短期內或許還不會正面對決，民進黨內暗潮卻已經開始翻滾，楊明州上位意味著菊系勢力復辟，行政院副院長陳其邁即使當選市長，日子也不會太好過。

對於藍營質疑「菊系色彩」，楊明州說，他當過韓市府的祕書長，施政絕無政治考量和針對性。

楊明州昨天宣誓就職，負責監交的行政院祕書長李孟諺說，感謝韓國瑜過去的辛勞與付出，楊明州對高雄市政瞭若指掌，市政工作將無縫接軌。楊明州說，他向行政院長蘇貞昌承諾會全力以赴，他也拜託局處首長「不要讓末稍神經麻痺」，經發局、環保局要設法排除老鼠問題，在宜居城市出現漢他出血熱，是不可承受之重。

對於市長室移回四維行政中心，楊明州說，四維行政中心局處較多，副市長、祕書長、副祕書長、主計、人事、財政、政風等單位都在四維；至於每天八時開晨會，是他當文官幾十年的習慣，沒有針對性。

高市新聞局臉書粉專「樂高雄」前天把韓市府的「LOVE高」換成菊市府的「彩帶高」，引發熱議。楊明州說，不管哪一個「高」 都有知名度，「彩帶高」還有二○○九年世運的故事性，但「LOVE高」的原創作者只授權給新聞局使用，沒有授權給其他局處。

對於韓國瑜力推愛情摩天輪，楊說，有些政策涉及較長遠，會檢討進度和發生的困難，不會終止評估。至於防汛清水溝是否延續韓的政策？楊說，政策有延續性，這是基本維護工作，沒有哪一個市長做什麼或沒做什麼，這是文官每年都要做的事。

楊明州 韓國瑜 陳菊 高雄市 謝龍介 陳其邁

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