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市長、議長雙缺 牽動高雄藍綠板塊

聯合報 / 記者楊濡嘉周佑政／連線報導
前議長許崑源過世後，國民黨當務之急要先固守議會正副龍頭寶座。圖／聯合報系資料照片
前議長許崑源過世後，國民黨當務之急要先固守議會正副龍頭寶座。圖／聯合報系資料照片

高雄市前市長韓國瑜被罷免、前議長許崑源過世後，牽動高雄藍綠板塊重新盤整。國民黨當務之急要先固守議會正副龍頭寶座，但黨內對於是否補選議長仍未定案；民進黨也將面臨台灣基進時代力量等泛綠小黨的挑戰，部分民進黨高雄民代已感受到競合壓力。

許崑源六月廿七日告別式，多數議員共識是等告別式後再談是否補選議長。目前藍綠議員都有人主張由國民黨籍副議長陸淑美代理到任期結束，以維持議會穩定；也有議員認為還是要補選議長，以合乎法制。

高雄市議會六十五席次，藍綠皆不過半，若補選議長必須相互結盟。國民黨團卅二席居多數，四席無黨聯盟議員將是關鍵；民進黨團廿六席居次，即使加上兩位時力議員和一位不加入任何黨團的無黨籍議員范織欽，也無法過半數，需要更多的戰術。

據指出，國民黨團若團結，再爭取無盟支持，即使陸淑美轉戰議長寶座，藍營仍有機會一舉拿下正副議長寶座；民進黨議員席次雖然較少，但有人仍想一拚，相關人士說，或許在許崑源告別式後，態勢會較明朗。

不過，民進黨評估，未來真正挑戰可能來自泛綠內部。罷韓過程中，聲量大增的台灣基進與時代力量在二○二二年議員席次勢必成長，小黨也想維持獨立自主性，泛綠友軍如何合縱連橫是一大難題。

綠營人士也指出，雖然台灣基進目前沒有高雄市議員席次，但從二○一八到二○二○年選舉，台灣基進有步驟拓展陸戰組織與空戰文宣，在中南部曝光度很高，加上這次台灣基進主導罷韓能量，讓高雄民眾印象深刻。

面對泛綠小黨來勢洶洶，民進黨高雄市黨部主委趙天麟視為良性壓力，甚至未來有合組「高雄隊」的空間。

部分民進黨地方黨公職則擔心被分票，評估台灣基進下屆高雄市議員可望拿下三到五席，時力則在議員黃捷的罷韓形象帶動下，也有望再增議員席次；兩小黨若正向成長，民進黨議員席次難免被壓縮。

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