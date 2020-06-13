觀察站／罷韓後 藍烽火四起 江啟臣成頭號箭靶

高雄市前市長韓國瑜被罷免後，國民黨內烽火四起，黨主席江啟臣竟成頭號箭靶，高雄市長補選將是一大考驗。江啟臣處理罷韓案的過程引發黨內質疑，被支持者譏為「消失的黨中央」，但據了解，江、韓直接溝通的管道一直都在，韓還要江和國民黨不要直接介入罷免案，目的就是保全不讓國民黨受到牽連。

罷韓案通過後，韓陣營是否提訴訟為補選爭取時間，江、韓也密集溝通，最後韓決定不提訴訟，優先徵召在地人出征。

罷韓至今，江不是沒有想法，但決斷力和領導力不足，江韓連線卻被定格成江韓不同調，甚至江搞不定韓，接下來的補選，江的壓力更大。江、韓希望栽培在地議員，但人選有無拚戰決心，抑或以延續政治生命為首要，加上罷免案後能否帶職參選，想法未必與黨同步。

已故議長許崑源引發各種負面揣測，在地議員私下與江會面時，抨擊黨中央第一時間沒有強力捍衛許崑源，江為此數度表態並親自南下參加許的追思會。

有韓相助的江，如果此刻掌控不了高雄藍營，後韓國瑜時期，接下來的黨務改革，江要如何領導全黨？國民黨改革委員會下周五將最終結論，更加敏感的兩岸新論述能否服眾？