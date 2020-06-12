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高雄市代理市長明宣誓 新聞局粉專LOGO今晚改回菊時代
高雄市前市長韓國瑜今（12日）因罷免去職，代理市長楊明州明（13日）宣布就職，高雄市政府新聞局經營的臉書「樂高雄」今天晚間就把韓市府時代的「LOVE高」換下，換成前市長陳菊時代的「彩帶高」，很多支持「彩帶高」的人上去留言「歡迎」彩帶高，有人說「真的還是這個Logo比較好看」，也有人猜「之前的小編失業了」。
「高雄回來了」、「好美麗的彩虹」、「終於…所熟悉的高雄、彩帶高回來了！」多數留言給彩帶高喝采，少數人覺得彩帶高也沒有比較好看。
高雄市新聞局有關「樂高雄」的說明，「樂高雄」（LOVE KAOHSIUNG）是「高雄市政府新聞局」所經營的官方粉絲專頁，這裡有高雄活動訊息、觀光旅遊、最新政策大小事等等在高雄生活，最需要知道的一切！粉專於2012年成立，粉絲人數持續增加中，歡迎按讚加入；也歡迎加入高雄市政府官方Line帳號 https://goo.gl/bmbYnt 、 IG https://goo.gl/5m3N1e 、Twitter https://goo.gl/wXMrGw ，同步掌握高雄第一手消息。
代理市長楊明州曾在陳菊主政高雄時擔任過副市長，前立委邱毅在臉書貼文稱楊是「菊系」。楊明州今天受訪時說，他沒有加入任何政黨，是無黨籍，是常任文官，只是在市府服務期間被長官拔擢，前市長韓國瑜主政時，他曾任祕書長。
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