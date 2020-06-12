高雄市代理市長明宣誓 新聞局粉專LOGO今晚改回菊時代

高雄市前市長韓國瑜今（12日）因罷免去職，代理市長楊明州明（13日）宣布就職，高雄市政府新聞局經營的臉書「樂高雄」今天晚間就把韓市府時代的「LOVE高」換下，換成前市長陳菊時代的「彩帶高」，很多支持「彩帶高」的人上去留言「歡迎」彩帶高，有人說「真的還是這個Logo比較好看」，也有人猜「之前的小編失業了」。

「高雄回來了」、「好美麗的彩虹」、「終於…所熟悉的高雄、彩帶高回來了！」多數留言給彩帶高喝采，少數人覺得彩帶高也沒有比較好看。

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