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高雄市長815補選 謝龍介：壓縮時間，顯現民進黨狼性

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謝龍介：壓縮高雄市長補選時間 顯現民進黨狼性

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨副秘書長謝龍介批民進黨壓縮高雄補選時間，顯現狼性。記者鄭惠仁／攝影
國民黨副秘書長謝龍介批民進黨壓縮高雄補選時間，顯現狼性。記者鄭惠仁／攝影

中選會今宣布，高雄市長補選8月15日投票，國民黨副秘書長謝龍介民進黨把3個月壓縮到2個月，從公告日算起，只剩1個月，顯示出民進黨的狼性。他強調，國民黨會選出迎戰的人選，原團隊也會大力相挺，讓市民看見1年5個月的政績。

謝龍介說，民進黨從罷免國家隊開始，打著罷免是人民權利的民主大旗，但行政團隊痕跡無所不在，到處可見算計。現在都已經達到罷韓的目的，還不放心，把補選壓縮到兩個月，顯見民進黨的心狠手辣。

謝龍介表示，國民黨走中庸理性，民進黨都已執政了還是狼性，也是不同文化政黨。他說，以前有寒流，現在民進黨怕夜長夢多，又有什麼流要出來，把補選時間壓縮到最短，若從公告日算起，僅剩1個月。人民是看在心裡的，國民黨也要做最好準備，今晚黨主席江啟臣會來高雄參加市議長許崑源的追思會，也會盡快選出人選迎戰。

謝龍介說，韓國瑜團隊在1年5個月裡有誇人的政績，單是鋪設594條道路，翻開台灣自治史就無人能及。原團隊在選舉期間也會大力相挺，讓市民看到民進黨所未有的政績。

中選會今天邀集相關部會開會後，訂出高雄市長補選的時間表。6月16日公告候選人登記日期及必備事項，20至24日受理候選人登記申請，7月10日前審定候選人名單，並通知抽籤，候選人將於7月15日抽籤決定號次，7月31日至8月14日辦理公辦政見會，8月15日投票。

民進黨 謝龍介 國民黨

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