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中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

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中選會公告 高雄市長將在8月15日進行補選

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
中選會副主委陳朝建今天張貼韓國瑜罷免案通過的公告。記者徐偉真/攝影
中選會副主委陳朝建今天張貼韓國瑜罷免案通過的公告。記者徐偉真/攝影

中選會今天舉行委員會議，審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，並通過補選投票日期，將於8月15日舉行投票。

中選會今天舉行委員會議審查韓國瑜罷免案的投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免案投票結果為通過，中選會並於今天公告罷免投票結果。

中選會表示，韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9981人，投票人數為96萬9259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4141票，其中同意罷免票數為93萬9090票，不同意罷免票數2萬5051票，無效票為5118票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第2項規定，罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票，高雄市長補選應於9月11日前完成補選投票。

中選會表示，中選會10日邀集考選部、教育部、內政部民政司、戶政司、警政署、高雄市選舉委員會等機關召開選務工作協調會議會商，在今天委員會議討論，基於法律規定完成投票期限、選務量能以及疫情狀況等考量，決議定於8月15日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選會表示，6月16日將公告候選人登記日期及必備事項，20日24日受理候選人登記之申請，24日為政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止日期，7月10日前審定候選人名單，並通知抽籤，候選人將於7月15日抽籤決定號次，7月26日編造完成選舉人名冊，7月30日公告候選人名單，7月31日至8月14日辦理公辦政見發表會。

此外，中選會將於8月11日前公告選舉人人數，8月21日前審定當選人名單，8月21日公告當選人名單，8月26日前發給當選證書，9月20日前通知候選人領取補貼之競選費用。

韓國瑜 罷免 中選會

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