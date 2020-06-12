被發動罷免 陳柏惟急貼「這學期的成績單」證明有做事

罷韓案通過後，多個支持罷韓民代成為下一波罷免目標，台灣基進立委陳伯維也在其中。陳柏惟昨晚在臉書貼出「這學期的成績單」，表示經過一個會期下來，在立院的表現有褒有貶，都虛心接受，自己和團隊會持續盡力走出自己的路。

陳柏惟在臉書貼出本會期在立院質詢精華篇影片，並表示這學期的成績單，在波濤洶湧裡，有褒有貶，「我們都虛心接受，我和團隊持續盡力走出自己的路」。陳說，本會期自己在立法院質詢諸多與選區有關的內容，如選區交通平權、國會遷台中、疫情與紓困、心理衛生以及台灣主權民主自由等等。

陳柏惟指出，自己的選區和選民，就在心底，謝謝各界的指教與支持，「我與我的團隊，還有很多可以努力的地方，我有缺點、有犯錯的地方，我們也會持續精進」。

有網友加油打氣表示， 「3Q加油，你為台中做的我們都看的到」、「有做事都不怕被罷免」；但也有網友表示，「不要只會作秀，網路聲量再高，最終還是得面對選區選民的檢視」。