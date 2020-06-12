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民進黨最快下周三徵召 陳其邁可能提前請辭

聯合報 / 記者賴于榛丘采薇／台北報導
高雄市長補選在即，行政院副院長陳其邁預計下周三之前請辭參選，昨天是他最後一次以副閣揆身分出席行政院會。圖／行政院提供
高雄市長補選在即，行政院副院長陳其邁預計下周三之前請辭參選，昨天是他最後一次以副閣揆身分出席行政院會。圖／行政院提供

中選會今天將公告罷免高雄市韓國瑜投票結果，韓國瑜正式解除市長職務，高雄市長依法最晚要在九月十二日前完成補選。行政院今將同步公布代理市長人選，由高雄市府參事楊明州出任；民進黨最快六月十七日下周三中常會徵召行政院副院長陳其邁投入補選，陳也可能提前請辭參選。

知情人士指出，不同於法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長的模式，這次是罷免後的補選，最主要就是考量市政不能有空窗期，因為罷免等於對市長施政的不信任投票，也顯示市民對市政的重視，代理人選即依此原則為考量。

對於楊明州將代理高雄市長，行政院發言人丁怡銘昨說，沒有評論，等中選會公告罷免結果後，行政院長蘇貞昌將公布派任人選。

民進黨日前通過「高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，預計十七日中常會由黨主席蔡英文徵召陳其邁投入補選。黨政人士表示，今天有解職程序、代理市長人選，都是重要政治時程和新聞焦點，因此陳其邁請辭參選不會在今天宣布。

黨內人士指出，有黨籍立委建議陳其邁直接代理市長再投入補選，但接下來高雄將進入汛期並遭遇颱風、豪雨，若直接代理市長將被綁在議會，陳其邁不帶職參選才有時間爭取鄉親認同。

不過，罷韓投票超過九十三萬票，陳的考驗是必須衝高補選得票，挑戰二○一八年高雄市長選舉的七十四萬票門檻。

至於陳其邁請辭後的繼任人選，據指出，行政院將馬上安排新任副閣揆，蔡英文總統和蘇揆已有腹案，很快就可拍板定案。

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