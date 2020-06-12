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新聞眼／面對挑戰 江啟臣沒有迴避空間

聯合報 / 本報記者周志豪
國民黨主席江啟臣。記者杜建重／攝影
國民黨主席江啟臣。記者杜建重／攝影

高雄市長韓國瑜罷免國民黨雖非當事人，但受傷之重不下於韓；基層無不希望黨中央在未來的市長補選及對綠委的罷免案能硬起來，回應民意及支持者情緒及期待，不能再無所作為，否則黨主席江啟臣的領導威信將受到空前挑戰。

韓國瑜遭罷免不是個意外結局，但預知結果並不代表可以坐以待斃；韓如此，國民黨也是如此。身為百年大黨，「高雄市長可能補選」或許不宜在罷韓過程中明講，但不能沒有推演與計畫，包括要不要提司法訴訟，要不要提前讓適當補選參選人遷戶籍應戰，若培養在地人選又會是哪幾位。

不過，從罷韓投票後，國民黨對司法訴訟、市長補選人選及韓與韓團隊安排的態度，似乎看不出來事先已做好準備。

市長補選一役戰與不戰？如何戰？策略迄今未決，連江啟臣周三中常會後與高雄市黨籍議員的私下會面，雙方對補選等議題的看法也未有共識。

市長補選一役甚為艱難，但對於綠委的罷免反制，並非不可一戰。韓國瑜遭罷免後，挺韓群眾反彈力量要有地方宣洩，面對韓粉上街頭，基層建議發動對綠委及議員罷免戰，江啟臣堅持謹慎以對立場可以理解，暫不公開介入也算合理，但重點是黨中央要讓支持者知道黨的作為、訴求和奮鬥的最終目標。　藍營內部對江啟臣與黨中央的批評，包括中央忘記在野黨職責，無法提出願景讓人民重新願意支持，也有批評黨中央軟弱、只想做好人，這些質疑不無道理。頂著改革大旗上位的江啟臣，至今不僅各項改革路線仍然模糊，連應戰罷韓案、備戰高雄市長補選、處理基層提出的罷免綠委案，都讓人覺得膽戰心驚。

江啟臣何其有幸，在亂局出線主掌在野第一大黨，但又何其不幸，除了收拾爛攤子，絲毫無戰功可立，但這就是現實，且時間不待人，面對挑戰一個接一個迎面而來，江啟臣沒有迴避的可能，更沒有拿不出辦法因應的任何藉口。

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