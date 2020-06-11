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李正皓封韓國瑜「政壇最可怕單細胞生物」 分析選前全無算計

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長韓國瑜被罷免，他眼眶泛淚向市府外支持者致意。 記者林澔一／攝影
高雄市長韓國瑜被罷免，他眼眶泛淚向市府外支持者致意。 記者林澔一／攝影

6月6日高雄市長韓國瑜遭到近94萬票罷免，引起媒體、名嘴持續討論，政論名嘴李正皓就將韓國瑜封為「政壇少見的單細胞生物」，並分析韓國於選舉前的作為其實沒有絲毫算計，但政壇最害怕的其實就是單細胞生物，因為誰都殺不死他。

李正皓在10日《關鍵時刻》上表示，他（韓國瑜）是全政壇最會做困獸之鬥的男人，一般政治人物都會算好幾步，有時候算到第三、第四步，發現已經被圍死了，就會有挫折感不敢下棋。但問題是韓國瑜從來不算，他不管往後第二步、第三步是什麼，他就看現在有什麼他就下什麼。

李正皓舉例，例如韓國瑜上《博恩夜夜秀》時，所有的哏都是Set好的，儘管下面的群眾多是反對他，宛如面臨「十面埋伏」，然而「韓國瑜一個膝蓋走路就破了，一力降十會」。而他在北農被打下來後，不但沒有像一般人一樣找份類似的工作，他反而直接去選國民黨黨主席。

而黨主席選輸後把他派去選高雄市長，「高雄耶，都是綠營耶。他有害怕嗎？沒有嘛。」李正皓評價，「韓國瑜的人生起落對他來說都不是算出來的嘛，都是拚出來的阿。」

「坦白說，韓國瑜過的一直都是沒有明天的日子。」李正皓再舉選舉時情況，「他敢民調蓋牌不是為了明天，都是為了今天能夠過得下去。」並指出「站在韓國瑜的立場，他就是過完一天算一天，反正明天還會有別的變數」，無異於亡命之徒、賭徒的心態。

主持人劉寶傑下了個註解，「所以你說他是一個單細胞動物，他就只走一步，一般政治人物都會往後算兩三步的。」李正皓接著說，韓國瑜真的是政壇少見的單細胞動物，當政壇大家都比算計時，韓國瑜從來不算，「他去屏東看綠蠵龜就是去看綠蠵龜，因為他今天沒事就去看綠蠵龜，他沒有能力拔樁啊，選前10天跑去雙鏟，因為他沒有造勢場合可以去啊！」

但李正皓強調，政治上最怕的就是單細胞生物，因為殺不死、沒有挫折感、不害怕後果、沒有在算棋局。劉寶傑聽了大驚，「你殺不死他！他的再生能力很強！」

李正皓直言，韓國瑜6月6號出來的樣子，沒有一絲懷憂喪志，「隔天呢？隔天是隔天的事，我今天先過好，他的挫折感只有一天。」他認為不需再去算韓國瑜會不會提起罷免無效訴訟，「對他來說，今天的事只有今天有意義」。

李正皓 韓國瑜 劉寶傑 罷免

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