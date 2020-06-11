民眾黨盼高市長補選複製柯文哲模式 國民黨：會自提人

高雄市長補選在即，民眾黨立委蔡壁如今天呼籲，國民黨與民眾黨應放下彼此成見，共推無黨籍人選，複製2014年台北市長柯文哲參選經驗。國民黨文傳會主委王育敏回應，國民黨對高市長補選人選唯一前提是找在地、優秀人才參選。

王育敏表示，國民黨徵詢高雄市長補選人選，不會預設一定要是無黨籍這樣的前提，黨內有在地優秀人才就提名，但也沒有完全排斥提名目前為無黨籍的在地優秀人才，就看最後找到的最合適人選條件是怎樣。

王育敏說，高雄市長補選國民黨一定會自提人選，如果人選確定後，其他在野黨也覺得是優秀人才，要合作當然張開雙臂歡迎。