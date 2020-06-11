陳其邁代理高市長？蔡詩萍：選輸的人來當 對得起高雄市民？

行政院明(12)日預計正式宣布高雄市長的代理人選。外傳行政院副院長陳其邁在黨內呼聲極高，在其最近動作頻頻與綠營高市議員餐敘之際，蔡詩萍卻於臉書公開反對由陳其邁被安排當高雄代理市長，直指請一位選輸的人來直接代理，如何對得起高雄市民？

高雄市代理市長人選落誰家？外傳綠營黨內曾選輸高雄市長、現任行政院副院長陳其邁呼聲極高。報系資料照/記者劉學聖／攝影

蔡詩萍認為，儘管韓粉不滿最終罷免結果，高雄市會給下一新任市長當新主角的政治舞台。他認為若藍營選擇「蓋牌」不提名，仍然是「騙自己卻騙不了別人」的爛招，因為如此一來，就不曉得藍營在高雄「還剩多少基本盤」，牽動的更是未來的市長及市議員選舉。蔡詩萍呼籲，藍營一定得選，且必須「盡快盤點黨內可戰的人才，打一場即使輸也要輸得漂亮的選戰。」

至於綠營，蔡則公開反對讓陳其邁代理市長，然後再參選的方式。他很希望這是風聲，不是真的。也公開籲請陳其邁若被提名代理市長，也要主動拒絕這項安排，「如果有的話」。

蔡詩萍認為，「把市長選輸的人，放在代理市長位子上，在法上沒問題，可是在情理上，你如何對得起高雄市民？」、「陳其邁若真想一雪市長選戰敗北的恥辱，大可以趁罷韓之後的補選，掙回自己的面子。」如此一來才會是君子之爭。

2018年，競選激烈的高雄市長選舉，回顧開票過程，雙方不斷呈現拉鋸戰，最終由國民黨提名的市長候選人韓國瑜拿下89萬2545票，在當時明顯勝過民進黨提名的市長候選人陳其邁的74萬2239票，雙方票數差距有15萬票。

蔡詩萍認為，「當年的市長之戰，陳其邁以看好姿態，敗給異軍突起的韓國瑜，也許輸得不服氣。但政治的風水真難講，韓國瑜自己不珍惜，平白讓罷免如秋風掃落葉，黯然下台。」但罷免是政治表態，補選又何嘗不是？蔡提醒高雄市民，陳其邁曾是被罷免的韓國瑜的手下敗將，「即便韓國瑜被罷免出缺，也輪不到『輸掉選戰』的人來代理！」否則，太對不起高雄市民了。