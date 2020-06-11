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道別韓國瑜場地排滿紅椅彩排播《真心英雄》網友：怕會哭

聯合新聞網 / 綜合報導
韓粉今將齊聚鳳山行政中心，道別韓市長。擷自影片
韓粉今將齊聚鳳山行政中心，道別韓市長。擷自影片

解職倒數計時！高雄市長韓國瑜今(11)日最後一天上班，透過臉書邀請高雄市民到鳳山行政中心道別。有YouTuber昨(10)日晚間前往鳳山行政中心現場，發現廣場上已排滿4千張紅椅，離情依依，場面與過去韓粉造勢相似。特別的是，影片似乎將今天預計播放的歌曲曝光，會場響起流行歌曲《真心英雄》，讓網友在影片下方留言直呼：「不要放這首歌，我怕會哭。」

YouTuber PC昨日晚間前往鳳山行政中心，直擊在一排排的紅椅上，早有韓粉攜全家大小提前在椅面上貼上「佔位」A4紙條或黃色顯眼的厚紙板。主舞台也架設好，在影片拍攝到一半時，廣場上工作人員開始測試音響，放起成龍與李宗盛、周華健、黃耀明4人合唱的《真心英雄》：「不經歷風雨，怎麼見彩虹」等歌詞繚繞在廣場上，讓不少網友在影片旁留言：「放這個歌我會哭慘啦」、「明天哭成一團看怎辦」。

網友多數仍不捨韓國瑜解職，紛紛留言：「至少我們高雄有韓總帶來光明過」、「韓總教會我們很多事」、「走過的路不會白走的，我們一定會再相會」、「為了韓總，大家先把英文學好，落實韓總雙語政策」。YouTuber PC邊拍影片還提醒民眾，今日若前往請穿著白色衣服，記得戴口罩。

一排排的紅椅上，早有韓粉攜全家大小提前在椅面上貼上「佔位」A4紙條或黃色顯眼的厚紙板。擷自影片
一排排的紅椅上，早有韓粉攜全家大小提前在椅面上貼上「佔位」A4紙條或黃色顯眼的厚紙板。擷自影片

韓國瑜 罷免

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