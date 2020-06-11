韓國瑜：罷免與國民黨無關 沒規畫謝票

罷韓通過後，國民黨首次中常會昨天移師高雄召開，高雄市長韓國瑜發表三點聲明，強調罷免與國民黨無關，是高雄市民對韓團隊投下的否定票，身為市長要勇敢面對問題，不能牽拖，請外界不要唱衰國民黨。

號召穿白衣 政治回歸質樸

解職倒數計時，昨天傳出韓國瑜卸下重擔後，可能巡迴各縣市兌現總統大選謝票承諾，但韓國瑜否認此事，他說「絕無此規畫」，會讓自己沉澱一段時間。高雄市新聞局長鄭照新也說，韓市長因議長許崑源過世心情悲痛，也持續關注疫情發展，目前沒有謝票規畫。

中選會明天公告罷免結果，韓國瑜將立即被解職，今天是韓國瑜市政團隊最後一個上班日。韓號召支持者穿白衣靜默道別，他表示，穿白衣是希望政治能回歸質樸、純淨一面。

「勇敢面對問題 絕不牽拖」

「六月六日的罷免事件，跟江啟臣主席、李乾龍秘書長，還有國民黨無關。」韓國瑜在國民黨中常會上表示，外界指罷免過程中黨主席江啟臣完全不關心高雄，秘書長李乾龍置之不理是大錯特錯，江、李多次下高雄拜託大家幫忙，他非常感謝，「他們不光是幫忙，而且盡心盡力，也非常關心，希望這個謠言可以止於智者」。

韓國瑜強調，高雄市民對他投下罷免票跟國民黨無關，身為一個黨員、市民及市長，要勇敢面對問題，絕對不能牽拖；外界抱怨國民黨不幫忙他，這是完全不對的，請外界不要唱衰國民黨。

江啟臣：國民黨須謙卑反省

江啟臣表示，二○一八年韓國瑜帶著滿腔的熱忱，扭轉了高雄市民對於國民黨的印象，打破了高雄長期綠大於藍的基本盤，讓國民黨獲得再一次為高雄市民打拚與服務的機會，「但罷免投票結果卻沉重地提醒國民黨，不應該將高雄鄉親的寬厚視為理所當然」。

江啟臣坦言，過去幾十年來，國民黨的確在高雄地區輕忽了人才的培養，也仍未解決國家政策重北輕南，對於高雄發展的限制。國民黨必須要謙卑反省、認真思考，將來在高雄的經營，勢必要有更長遠的規畫，也要有靈活的想法與策略。