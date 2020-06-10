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最後一天上班日 韓國瑜用音樂會道別高雄

中央社 / 高雄10日電

11日是高雄市長韓國瑜及團隊最後一個上班日，將規劃溫馨音樂會和高雄市道別。新聞局長鄭照新今天提醒參加民眾，穿白上衣、戴口罩，勿攜帶其他物品以免影響秩序。

高雄市民以93萬9090票成功罷免韓國瑜，依選罷法規定在7日內解除被罷免人職務。高雄市政府人事處長陳明忠告訴中央社記者，內政部已說明12日起解職生效，所以11日是韓團隊在高雄市的最後一個上班日。

依人事處統計，隨韓國瑜離職的人員，包括3名副市長、28名政務官及40多名機要人員，相關人員職務到11日下班截止。由於還未公布代理市長，所以迄未規劃人員交接儀式。

韓國瑜接連兩天透過臉書Facebook網路社群發文，歡迎市民好朋友明天下午3時30分在鳳山行政中心前草地和韓團隊道別，提醒參加者穿白上衣、戴口罩，不要攜帶其他物品到場，避免混亂影響秩序。

韓國瑜的發文以「真愛高雄、珍重再見」為題向市民道別並致謝，用感謝取代仇恨、團結守望高雄。鄭照新表示，市府規劃溫馨音樂會型式道別，盼大家共享音樂的美好。

至於有支持者在網路社群貼文盼循古禮，送「萬民傘」頌揚離任、有德政的地方官；也有網友持不同看法，認為「穿白衣、又送傘」似乎不符現代禮俗。

韓國瑜 鄭照新 罷免

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