影／外傳蔡碧仲將代理高雄市長？蔡清祥：還沒訊息
高雄市長韓國瑜被罷免，中選會將在12日公告罷免案通過，韓自公告日起被解除職務，將由行政院指派代理市長。外傳法務部政務次長蔡碧仲呼聲高，法務部長蔡清祥今受訪表示，「我沒有這樣的訊息。」
外傳曾經代理花蓮市長的蔡碧仲是代理高雄市長熱門人選之一。蔡清祥今下午參加更生人「阿棠」於北市通化街開立「25hrs」咖啡館新開幕剪綵典禮，面對大批媒體詢問，他強調：「我沒有這樣的訊息。」
媒體詢問「為什麼蔡碧仲臨時沒出席？」蔡清祥說，「我也不曉得，今天是一個更生人活動，我邀請次長及相關人一起參加，他是不是臨時有事，我並不曉得。」
媒體詢問「對於蔡次擔任代理市長的看法？」蔡清祥說，「現在還沒有這樣的訊息，目前他是法務部政務次長，如果有職務異動，他應該會知會我，謝謝大家的關心。」
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