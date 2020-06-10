江啟臣：對抹黑許崑源採取法律行動 還他清白

高雄市議長許崑源身亡，卻遭民進黨議員在網路戲謔，更有不少網友對許生前作為批評。國民黨主席江啟臣今在高雄舉行中常會，會前致詞表示，事情過了幾天他還是聽到一些隊許崑源不堪的耳語，他除了要求黨中央與地方黨部要加以反駁外，也採取必要的法律措施，還許崑源清白。

江啟臣表示，6月6日，國民黨不但失去了高雄的執政權，更失去了一位好議長，許崑源是很多朋友人生道路上的好前輩、從政打拚的好夥伴。大家第一時間聽到這個噩耗，一定都難以置信、震驚不捨、難過。

江啟臣感嘆，事情已過去幾天，他到高雄還聽到一些不堪的耳語，心中倍加憤怒。許崑源已經過世，這些對他的抹黑攻擊，居然還可以聽到，第一時間他看到民進黨議員發的臉書，已經不能接受，周一他也公開呼籲民進黨主席蔡英文，應該要有所節制，人都死了，還要這樣的黑。

江啟臣表示，這樣的清白與公道，國民黨一定要幫許崑源爭回來。他會要求黨中央與地方黨部，務必針對這些不實的耳語，除了加以反駁，也會在家屬同意之下，採取必要的法律措施，「以還議長清白，告慰議長的在天之靈！」

江啟臣說，許離大家而去，但他留下的是重擔、是精神，所以他要請每一個黨內議員接下這個重擔，繼續為高雄市民打拚。因為他們是國民黨在高雄服務的根基，是國民黨在高雄的重要視角，國民黨和高雄都需要你們，高雄市長韓國瑜更需要你們繼續看他最牽掛的高雄市政，守護許崑源最不捨的高雄市民。

「成功就是從失敗到失敗，也依然不改熱情」，江啟臣引用已故的英國首相邱吉爾的話，他說，失敗不算什麼，但必須保有熱情，相信韓國瑜也一樣，韓對高雄的事情，高雄的熱情，仍然永遠放在心裡。

江啟臣強調，國民黨要繼續跟高雄做伙行，讓別人看到不同款的國民黨，所以國民黨要更認真打拚，絕對不可以給別人看不起！國民黨永遠要做台灣人民最堅強，最有力的靠山。