快訊

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

江啟臣：對抹黑許崑源採取法律行動 還他清白

聯合報 / 記者劉宛琳／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉學聖／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉學聖／攝影

高雄市議長許崑源身亡，卻遭民進黨議員在網路戲謔，更有不少網友對許生前作為批評。國民黨主席江啟臣今在高雄舉行中常會，會前致詞表示，事情過了幾天他還是聽到一些隊許崑源不堪的耳語，他除了要求黨中央與地方黨部要加以反駁外，也採取必要的法律措施，還許崑源清白。

江啟臣表示，6月6日，國民黨不但失去了高雄的執政權，更失去了一位好議長，許崑源是很多朋友人生道路上的好前輩、從政打拚的好夥伴。大家第一時間聽到這個噩耗，一定都難以置信、震驚不捨、難過。

江啟臣感嘆，事情已過去幾天，他到高雄還聽到一些不堪的耳語，心中倍加憤怒。許崑源已經過世，這些對他的抹黑攻擊，居然還可以聽到，第一時間他看到民進黨議員發的臉書，已經不能接受，周一他也公開呼籲民進黨主席蔡英文，應該要有所節制，人都死了，還要這樣的黑。

江啟臣表示，這樣的清白與公道，國民黨一定要幫許崑源爭回來。他會要求黨中央與地方黨部，務必針對這些不實的耳語，除了加以反駁，也會在家屬同意之下，採取必要的法律措施，「以還議長清白，告慰議長的在天之靈！」

江啟臣說，許離大家而去，但他留下的是重擔、是精神，所以他要請每一個黨內議員接下這個重擔，繼續為高雄市民打拚。因為他們是國民黨在高雄服務的根基，是國民黨在高雄的重要視角，國民黨和高雄都需要你們，高雄市長韓國瑜更需要你們繼續看他最牽掛的高雄市政，守護許崑源最不捨的高雄市民。

「成功就是從失敗到失敗，也依然不改熱情」，江啟臣引用已故的英國首相邱吉爾的話，他說，失敗不算什麼，但必須保有熱情，相信韓國瑜也一樣，韓對高雄的事情，高雄的熱情，仍然永遠放在心裡。

江啟臣強調，國民黨要繼續跟高雄做伙行，讓別人看到不同款的國民黨，所以國民黨要更認真打拚，絕對不可以給別人看不起！國民黨永遠要做台灣人民最堅強，最有力的靠山。

國民黨 江啟臣 許崑源

延伸閱讀

把鄭南榕當英雄許崑源變狗熊 韓國瑜批惡毒

影／國民黨軍系黨部追悼許崑源 6月6日高雄最黑暗的1天

江啟臣：國民黨不該把高雄市民的寬厚視為理所當然

江啟臣、李乾龍祭悼許崑源 市長補選人選徵詢中

相關新聞

呼籲各方理性沉澱 蔡英文：沒有罷韓國家隊的問題

高雄市長韓國瑜罷免案落幕，民進黨主席蔡英文今天在中央黨部發表聲明，她強調，選舉跟罷免都是人民的基本權利，高雄市民這次用民...

參加補選不鬆口 陳其邁：高雄是我一生懸命的地方

社會關注行政院副院長陳其邁是否投入高雄市長補選、是否代理市長？他今天仍未鬆口，他表示，補選的事情，今天中執會會做討論，對...

她PO韓冰、韓國瑜合照 透露韓下一步竟是「去廟裡！」

高雄市長韓國瑜遭罷免，明天是最後上班日，他對支持者發出動員令說，6月11日是市府團隊上班最後一天，想與市民朋友好好道別，...

韓粉求解問96萬票8小時開完「見鬼」 事實查核中心指出兩謬誤

公式還犯了一個大家都知道的謬誤。即預設每一投票所僅有一個圈選處。以真實情況來說，投票所會依該區的選民人數作調整，多半來講，每處投票所至少會有兩個圈選處。有網友點出，求解的網友「可能不是台灣人，是大陸人沒投票權，才會解出這種計算方式。」

口紅太紅遭嗆！黃捷：不會放心上 法制局長：盼事件到此為止

時代力量市議員黃捷與高雄市法制局長吳秋麗在議長許崑源靈前擦槍走火，黃捷今天說，她本分是議員，希望大家關注市政表現，心情低...

影／外傳蔡碧仲將代理高雄市長？蔡清祥：還沒訊息

高雄市長韓國瑜被罷免，中選會將在12日公告罷免案通過，韓自公告日起被解除職務，將由行政院指派代理市長。外傳法務部政務次長...

江啟臣：對抹黑許崑源採取法律行動 還他清白

高雄市議長許崑源身亡，卻遭民進黨議員在網路戲謔，更有不少網友對許生前作為批評。國民黨主席江啟臣今在高雄舉行中常會，會前致...

把鄭南榕當英雄許崑源變狗熊 韓國瑜批惡毒

高雄市長韓國瑜今出席國民黨在高雄舉辦的行動中常會，會中提出三點聲明。其中針對高雄市議長許崑源驟逝，遭到網路上的不實指控，...

韓國瑜出席中常會 鄭照新：表達對議長的哀思

高雄市長韓國瑜在國民黨中常會哽咽為已故議長許崑源致哀，強調要捍衛許的清白。高雄市新聞局長鄭照新說，議長情深義重，對高雄關...

江啟臣：國民黨不該把高雄市民的寬厚視為理所當然

國民黨主席江啟臣上任後的首次行動中常會今天在高雄登場，他在會前談話表示，2018年高雄市長韓國瑜扭轉了高雄對國民黨的印象...

韓國瑜發三聲明 強調被罷免與國民黨無關

高雄市長韓國瑜今出席國民黨在高雄舉行的行動中常會，他在會中發表三點聲明，強調罷免與國民黨無關，而是高雄市民對韓團隊的否定...

高雄市長補選 李乾龍：國民黨不會缺席

國民黨今到高雄市黨部舉行中常會，秘書長李乾龍說，接下來以後補選開始，還會再來高雄，補選人選正在尋覓當中，國民黨補選不會缺...

熱門新聞

罷免時力黃捷 高雄鳳山公民設第二連署站拚逾3萬連署

解職在即 阿扁讚韓國瑜：改變了也進步了

觀察站／為下台尊嚴轉身 韓國瑜替黨清戰場

韓國瑜選桃園市長？王浩宇「我被罷免他就會來」秒刪文被截圖

韓國瑜提早放棄罷免訴訟 陳揮文：是對的決定

最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。