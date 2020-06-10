把鄭南榕當英雄許崑源變狗熊 韓國瑜批惡毒

高雄市長韓國瑜今出席國民黨在高雄舉辦的行動中常會，會中提出三點聲明。其中針對高雄市議長許崑源驟逝，遭到網路上的不實指控，韓國瑜除了還原許跳樓真相，也以台灣民主先烈鄭南榕為例，指鄭與許一樣擔心台灣民主，為什麼把鄭變成英雄，卻把許變成狗熊？太惡毒了。

韓國瑜還原許崑源生前真相，他表示，許在跳樓自殺之前與太太、小女兒聊天，感嘆台灣的民主怎麼會這個樣子？這麼優秀執政團隊被罷免，他活下去有什麼意思，高雄未來怎麼辦？小女兒勸完他去洗澡，許就跳下去了。這才是真實的情況，為什麼沒人關心真實的情況，要去抹黑他？台灣的善良不能被惡意的民主把我們的善良都抹黑掉。

韓國瑜說，鄭南榕為了台灣民主自焚，幾十年來大家談到鄭都覺得他為台灣民主犧牲寶貴生命，而許崑源一樣擔心台灣民主跟高雄地前途，為什麼把鄭南榕變成英雄，卻把許崑源變成狗熊呢？太惡劣、太惡毒了。

「我一定要幫許崑源的名譽做最後的捍衛！」韓強調，這不是作為黨員的問題，而是做為一個人最基本對往生者的一絲尊敬，這一點一定要請大家幫忙，請各界了解，台灣民主不要走向惡質化的發展，許擔心高雄覺得憤怒、難過，希望大家可以記住許最後的想法，還原事實，找到真相。